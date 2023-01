"Ich habe noch Ziele und möchte diese Emotionen wieder auf dem Platz spüren", sagt Angelique Kerber vor Kurzem. Doch zunächst steht im Frühjahr für den Tennis-Star die Geburt des ersten Kindes an. Voller Stolz zeigt die 35-Jährige, die ihr Privatleben sonst strikt geheim hält, nun erstmals ihre Kugel.

Große Überraschung von Angelique Kerber anlässlich ihres 35. Geburtstags am 18. Januar: Auf ihrem Instagram-Account teilte die schwangere Tennisspielerin ein Bild von sich, auf dem sie erstmals auch ihren Babybauch in der Öffentlichkeit präsentierte. Auf dem Foto posiert sie in einem schwarzen Kleid und hohen Schuhen vor einem Barhocker und hält sich gleichzeitig ihren Bauch mit der linken Hand. Besonders auffällig: ihr strahlendes Lächeln.

Zu dem Foto schrieb sie: "Vielen Dank für alle Geburtstagswünsche in dieser besonderen Zeit meines Lebens." Es sei für sie das erste Mal seit ihrem 18. Geburtstag, dass sie ihren besonderen Tag nicht in Melbourne bei den Australian Open feiere und auch nicht den traditionellen Geburtstagskuchen erhalte. Sie fühle sich gesegnet, so viele "herzerwärmenden Nachrichten" zu bekommen, all ihren Fans sende sie "viel Liebe".

Angelique Kerber machte ihre Baby-News im vergangenen August via Social Media bekannt, nachdem die "Bild"-Zeitung bereits über eine mögliche Schwangerschaft berichtet hatte. Damals schrieb sie, dass sie ihre Teilnahme an den US Open 2022 absagen müsse, da "zwei gegen eins kein fairer Wettkampf wäre. In den kommenden Monaten werde ich eine Pause von meinen Reisen durch die Welt als Tennisspielerin einlegen, aber ich denke, aus dem besten aller Gründe hierfür." Das Ganze garnierte sie unter anderem mit dem Emoji einer Nuckelflasche und dem eines Küken, das aus dem Ei schlüpft.

"Privatleben bleibt geheim"

Für die Sportlerin ist es das erste Kind - vermutlich mit dem Fitness-Unternehmer Franco Bianco. Seit er und Kerber im Januar 2022 gemeinsam auf dem Trainingscourt im australischen Melbourne gesichtet wurden, gelten die beiden als Paar. Die Sportlerin wollte dies bislang jedoch nicht offiziell bestätigen. "Sie wissen doch, mein Privatleben bleibt geheim", sagte sie stattdessen seinerzeit der "Bild am Sonntag".

Das Karriereende soll die Schwangerschaft aber nicht bedeuten. Stattdessen plant sie noch in diesem Jahr ein Comeback auf dem Tennis-Court. "Ich habe noch Ziele und möchte diese Emotionen wieder auf dem Platz spüren", sagte sie vor Kurzem. "Ich denke, ich werde eher Ende des Jahres zurückkommen. Also eher New York als Wimbledon, aber wenn es schon in Wim­bledon geht, dann gern auch da", erklärte sie zudem im Oktober in der "Sport Bild". Ihr Lieblingsturnier in Wimbledon, das sie 2018 gewann, startet am 3. Juli. Die US Open, bei denen sie 2016 triumphierte, beginnen am 28. August.