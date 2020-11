Eigentlich hätte Ben Dolic nach der Absage des Eurovision Song Contests 2020 im kommenden Jahr teilnehmen können. Darauf möchte der 23-Jährige nun aber doch lieber verzichten. Jetzt ist offen, wer seinen Part beim ESC 2021 in Rotterdam einnehmen wird.

Ben Dolic hätte Deutschland 2020 in Rotterdam mit dem Song "Violent Thing" beim ESC vertreten sollen. Doch wie so vieles in diesem Jahr wurde auch diese Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie schließlich abgesagt. Nun gab Dolic auf Instagram bekannt, dass er am Auswahlverfahren für den Eurovision Song Contest 2021 nicht weiter teilnehmen will.

"Ich habe jeden Moment der Eurovision-Reise genossen und schätze jeden, der an mich geglaubt hat und bei jedem Schritt dabei war", so der 23-Jährige in seinem Post. Dann erklärt der Sänger: "Meine Karriere hat eine andere Richtung eingeschlagen! Ich bin als Künstler so sehr gewachsen, und es gibt noch so viel mehr, was ich erreichen möchte."

"Genießt die Reise!"

Er habe beschlossen, nächstes Jahr nicht wie zunächst geplant am ESC teilzunehmen. "Es war eine harte und schwierige Entscheidung, aber die richtige zu diesem Zeitpunkt." An den Künstler, der ausgewählt wird, Deutschland in Rotterdam 2021 zu vertreten, schrieb er: "Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute! Genieße die Reise!"

Der Eurovision Song Contest wird nach Angaben der Europäische Rundfunkunion EBU auf jeden Fall stattfinden, auch wenn die Corona-Pandemie bis dahin vermutlich andauern wird. In welcher Form das Event dann ausgetragen wird, soll Anfang kommenden Jahres entschieden werden. Zurzeit würden vier Szenarien erarbeitet.

Die 41 geplanten Teilnehmer sind nach Angaben der EBU dieselben Länder, die auch in diesem Jahr dabei sein sollten. Sie dürfen aber nicht mit demselben Song antreten, den sie dieses Jahr präsentieren wollten. Die Niederlande sind Gastgeberland nach dem Sieg von Duncan Laurence 2019 mit seinem Song "Arcade". Wer Deutschland 2021 vertreten wird, werden zwei Jurys - die Experten-Jury und die Eurovisions-Jury - entscheiden. Das Finale soll am 22. Mai über die Bühne gehen.