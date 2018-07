Unterhaltung

Eigene Facebook-Serie in Planung: Cristiano Ronaldo drängt auf Reality-Thron

Wer sind schon die Kardashians? Wie es aussieht, könnte es schon bald einen neuen Star am Reality-Himmel geben. Kicker Cristiano Ronaldo soll einen millionenschweren Deal ausgehandelt haben.

Cristiano Ronaldo ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballer der Welt. Fans könnten sich bald auf ganz besondere private Einblicke in das Leben des Megastars freuen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, soll der Real-Madrid-Kicker derzeit mit Facebook Watch im Gespräch sein.

Der Video-on-Demand-Dienst des Social-Media-Riesen plant demnach, eine 13-teilige Realityserie über das Leben des Sportlers zu produzieren. Rund 10 Millionen Dollar (etwa 8,5 Millionen Euro) soll der Fußballstar dafür kassieren.

Bereits im Mai erklärte Facebook Watch, eine Drama-Serie über ein New Yorker Highschool-Frauen-Fußballteam zu drehen - Ronaldo ist als leitender Produzent daran beteiligt. Zwei weitere Sportformate laufen bereits auf dem Videoportal. Bei "Ball in the Family" geht es um den Kalifornier LaVar Ball, Vater der jungen Basketball-Brüder Lonzo, LiAngelo und LaMelo Ball. "Tom vs. Time" ist ein Format über den American-Football-Spieler Tom Brady.

Spannendes Privatleben

Mit dem 33-jährigen Ronaldo hätte Facebook Watch einen wahren Superstar mit an Bord. Der Portugiese wurde bereits mehrfach als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. Zwar hat der Kicker nicht nur Fans, Medienwirbel ist bei ihm jedoch stets garantiert.

Abseits seiner Profession war Ronaldo jüngst aufgrund von Steuerhinterziehung im großen Stil in den Schlagzeilen. Auch sein Familienleben dürfte viele Menschen brennend interessieren. Ronaldo hat vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Wer die Mutter seines ältesten Sohns Cristiano Jr. ist, hält er geheim, die Zwillinge Mateo und Eva Maria hat eine Leihmutter zur Welt gebracht. Mit seiner 24-jährigen Freundin Georgina Rodriguez hat er eine sieben Monate alte Tochter, Alana Martina.

Quelle: n-tv.de