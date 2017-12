Unterhaltung

"Glücklichste Frau der Welt": Ronaldos Freundin spuckt große Töne

An seinem sportlichen Talent lässt sich kaum zweifeln. Menschlich allerdings gilt Cristiano Ronaldo nicht unbedingt als Toptyp. Trügt der Schein? Seine Freundin Georgina Rodriguez hat jedenfalls nur Bestes über den Kicker zu berichten.

Im November kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Glaubt man Georgina Rodriguez, sind sie und Cristiano Ronaldo nach der Geburt ihrer Tochter Alana Martina "glücklicher denn je". Das verriet das Model nun in einem Interview mit der britischen Zeitschrift "Hello!". Für das dazugehörige Shooting durfte auch die Kleine mit vor die Kamera - in einem Body mit Leoparden-Muster. Der Beitrag war zuvor bereits in der spanischen Version des Blattes erschienen.

Für sie und Ronaldo sei gerade eine "ganz besondere Zeit", sagte Rodriguez dem Magazin. Zusammen ein Kind zu bekommen, habe sie noch mehr zusammengeschweißt. Nach der Geburt gab demnach es sogar eine große Überraschung für das Model: "Als wir aus dem Krankenhaus nach Hause kamen, hatte er ein Überraschungsessen mit allen unseren Lieben organisiert. Ich war die glücklichste Frau der Welt."

Über ihre Liebe schwärmt Rodriguez zudem: "Wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben eine schöne Beziehung und wenn ich ihn neben mir habe, habe ich alles. Ich fühle mich geliebt und umsorgt."

Küsse zum Aufstehen

Im Sommer hatten der 32-jährige Fußball-Star und seine 22-jährige Freundin bestätigt, dass sie ein Kind erwarten. Kurz zuvor hatte Cristiano Ronaldo verkündet, dass er Zwillinge bekommen habe - mithilfe einer Leihmutter. In dem entsprechenden Instagram-Post war sein ältester Sohn, der siebenjährige Cristiano Jr., mit den beiden Babys Eva und Mateo zu sehen.

Die vier Kinder seien das Wichtigste im Leben des Paares, erklärte nun auch Georgina Rodriguez: "Wir wachen auf und das erste, was wir tun, ist, sie zu umarmen und zu küssen, sie in ihre kleinen Stühle zu setzen und sie beim Frühstück zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen, und so geht das den ganzen Tag weiter."

