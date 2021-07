Lukas Podolski hat sich ziemlich viel vorgenommen. Angeblich will er in Polen weiter Fußball spielen. Zugleich jedoch wird er Juror beim "Supertalent". Unterstützung kann er also brauchen. Die bekommt er nun, unter anderem durch eine Holländerin, die nicht Sylvie Meis heißt.

Viel wurde spekuliert. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Moderatorin und Musicaldarstellerin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky werden ab Herbst neben Fußballstar Lukas Podolski in der Jury von "Das Supertalent" sitzen. Das gab RTL offiziell bekannt.

"Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande: Michael Michalsky und Chantal Janzen sitzen 2021 neben Lukas Podolski in der Jury von 'Das Supertalent'", erklärt RTL. Dazu veröffentlichte der Sender Fotos der beiden Neuzugänge.

Die nunmehr 15. Staffel von "Das Supertalent" wird ab Herbst bei RTL und TVNOW gezeigt. Die neu zusammengestellte Jury dürften dann wieder jede Menge Gesangstalente, Akrobaten, Comedians, Tiertricks oder Zauberkünstler erwarten.

GNTM, ESC, "The Voice Kids"

Michalsky hat bereits Talentshow-Erfahrung. So wirkte er etwa mehrere Jahre als Juror bei "Germany's next Topmodel" (GNTM) an der Seite von Heidi Klum mit.

Janzen ist vor allem in ihrer niederländischen Heimat ein Star. Erst vor Kurzem gehörte sie hier etwa zum Moderatorenteam des Eurovision Song Contests (ESC) in Rotterdam. Doch auch die deutschen Zuschauer lernten sie bereits kennen - 2015 und 2016 präsentierte sie neben Thore Schölermann "The Voice Kids". Mit ihrer Verpflichtung folgt das "Supertalent" einer gewissen Tradition, schließlich gehörte schon mit Sylvie Meis jahrelang eine andere Niederländerin beinahe zum Inventar.

Lukas Podolski war bereits vor einer Woche als "Supertalent"-Neuverpflichtung von RTL vorgestellt worden. "Ein tolles Format", jubelte "Poldi" über seine künftige Spielwiese. Trotzdem will der 36-Jährige wohl auch weiter kicken. Wie nun bekannt wurde, plant er einen Wechsel in die polnische Liga. Langweilig dürfte es ihm also nicht werden.