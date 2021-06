Im Herbst geht "Das Supertalent" bei RTL in seine sage und schreibe 15. Staffel. Da ist es doch mal an der Zeit für eine Rundumerneuerung. So wird nicht nur die Jury komplett neu besetzt. Auch bei der Moderation gibt es einen Wechsel.

Seit 2007 gehört "Das Supertalent" zum festen Show-Programm bei RTL. Seither fiebern die Zuschauer regelmäßig mit, wer die Juroren am meisten mit seinen Fertigkeiten zu überzeugen weiß. Ist es ein Sänger, ein Mundharmonikaspieler oder am Ende gar ein Vierbeiner?

Auch Victoria Swarovski ist bei der nächsten "Supertalent"-Staffel nicht mit von der Partie. (Foto: imago images/Future Image)

Doch nicht nur Mitfiebern ist angesagt. Letztendlich ist es schließlich das Publikum, das die finale Entscheidung trifft und das "Supertalent" der jeweiligen Staffel kürt. Daran wird sich sicher auch in Zukunft nichts ändern.

Ansonsten jedoch ist nach 15 Staffeln eine große Rundumerneuerung bei dem Format angesagt. Das betrifft zum einen die Jury. Die wird zum ersten Mal in der Geschichte der Show wirklich komplett neu besetzt. So ist diesmal auch Dieter Bohlen, der seit 2007 ununterbrochen Teil des Jurorenteams war, nicht länger mit von der Partie. Wer ihm und früheren Jurykollegen wie etwa Bruce Darnell, Sylvie Meis oder Thomas Gottschalk nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.

Fest steht unterdessen, dass es auch mit Blick auf die Moderation der Sendung zu Veränderungen kommen wird. So bestätigte RTL, dass Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, die zuletzt gemeinsam durch die Show geführt hatten, in der kommenden "Supertalent"-Staffel nicht zu sehen sein werden.

Hartwich führte seit der zweiten Staffel 2008 durch das Format. Swarovski übernahm im vergangenen Jahr die Co-Moderation an seiner Seite. Arbeitslos werden die beiden dadurch jedoch sicher nicht. Schließlich bilden sie auch bei "Let's Dance" ein Moderationsduo. Hartwich übernimmt zudem regelmäßig auch andere Moderationsaufgaben bei RTL, nicht zuletzt an der Seite von Sonja Zietlow beim Dschungelcamp.