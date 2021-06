Mit Neuzugängen wie Jan Hofer und Pinar Atalay stärkt RTL nicht nur seine Nachrichtenkompetenz. Auch im Unterhaltungsbereich rüstet der Sender kräftig auf. Nach Comedy-Ikone Hape Kerkeling heuert nun eine weitere Spaßkanone an: Lukas Podolski.

"So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere." Stimmt. Und: "80 Prozent von euch und ich auch kraulen sich auch mal an den Eiern." Wer wollte da widersprechen. Von daher: "Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln. Und die Ärmel natürlich auch."

Keine Frage - Lukas Podolskis Sprüche sind legendär. Und so hat der frühere Fußball-Nationalspieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens die Herzen der Fans im Sturm erobert. "Poldi" muss man einfach gernhaben. Wer also wäre nach seiner aktiven Zeit besser prädestiniert, ins Showgeschäft zu wechseln, als er?

Gedacht, gesagt und getan. So heuert der 36-Jährige nach dem Auslaufen seines Vertrags beim türkischen Erstligisten Antalyaspor nun als neue Unterhaltungsfachkraft bei RTL an. Dies gab der Sender in einer virtuellen Pressekonferenz unter dem Hashtag "RTLTransfercoup" bekannt.

Erster Einsatz "Supertalent"

"Er ist Familienmensch, Zuschauerliebling, Weltmeister - und jetzt ist er einer von uns", hieß es in einem Videoclip, der zur Vorstellung des RTL-Neuzugangs eingespielt wurde. Podolski ließ sich den Spaß nicht nehmen, mit einem Pappaufsteller von Bundestrainer Joachim Löw ins Studio zu kommen, wo er von RTL-Geschäftsführer Henning Tewes und RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm in Empfang genommen wurde.

Die beiden Medienmacher überreichten ihrer Neuverpflichtung zunächst ein Trikot mit der Nummer 10, ehe sie auf die künftige Position des Spielmachers bei dem Sender näher eingingen. So übernimmt Podolski zunächst einmal die Rolle des Jurors beim "Supertalent".

"Ein tolles Format", lobte "Poldi" die Sendung. Er sei "total glücklich" und freue sich darauf, künftig ein Teil davon zu sein. Doch das ist wohl nur der Anfang von Podolskis neuer Karriere, auch wenn er seinen endgültigen Abschied vom Profi-Fußball noch nicht offiziell bestätigen will. "Wir sprechen über Sport, wir sprechen über weitere Unterhaltungsformate", stellte Tewes in Aussicht.

Weitere Neuigkeiten nächste Woche

Beim "Supertalent" werde Podolski natürlich noch ein paar Kollegen an die Seite gestellt bekommen, erklärte unterdessen Sturm. "Aber darüber sprechen wir heute nicht." Erst in der kommenden Woche werde es voraussichtlich weitere Neuigkeiten zu verkünden geben.

Nun aber heißt es erst einmal für Podolski: "Köpfe hochkrempeln!" Zu seinem neuen Arbeitsplatz hat es der "Kölsche Jung", der auch Fußball-Stationen in England, Italien und Japan hinter sich hat, nicht weit. Schließlich befindet sich der RTL-Hauptsitz inmitten von Köln-Deutz.

Bereits vor der Verpflichtung von Podolski war bekannt geworden, dass auch Comedy-Ikone Hape Kerkeling von RTL unter Vertrag genommen wurde und mit dem Sender an innovativen Programmideen feilt. Das Flaggschiff-Format "Deutschland sucht den Superstar" erhält unter der Führung von Florian Silbereisen einen komplett neuen Anstrich.

Neben dem Unterhaltungsbereich baut RTL auch seine Nachrichtensparte kräftig aus. So wurden unter anderem die News-Profis Jan Hofer und Pinar Atalay dafür gewonnen, das Informationsangebot des Senders zu stärken.