Weihnachten ist gerettet. Nun ja, zumindest der erste Feiertag nach Heiligabend. Nach dreijähriger Abstinenz flimmert dann wieder die große "Helene Fischer Show" über die TV-Bildschirme. Das verkündet die Schlager-Queen höchstselbst bei einem ihrer Konzerte in Köln.

Nun ist es amtlich: "Die Helene Fischer Show" kehrt in diesem Jahr nach dreijähriger Pause ins Fernsehen zurück. "Wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung am 25. Dezember, 20.15 Uhr, im ZDF", gab der Mainzer Sender bekannt, auf dem die Sendung bereits in der Vergangenheit gezeigt worden war.

Bei der "Helene Fischer Show" handelt es sich nicht etwa um ein Live-Format, sondern um eine Aufzeichnung. Wann und wo diese über die Bühne gehen wird, steht bislang noch nicht fest. Auch Details, etwa zu den möglichen Gästen, sind noch nicht bekannt.

Zuvor hatte bereits die Schlager-Queen selbst bei einem Konzert in Köln die Bombe platzen lassen. "Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die 'Helene Fischer Show' endlich gibt", kündigte sie überraschend vor vollem Haus in der Lanxess-Arena an. Viel Jubel und Applaus des Publikums waren ihr daraufhin gewiss.

Noch bis Oktober auf "Rausch"-Tour

Weiter erklärte Fischer: "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe - all das, was ihr heute auch erleben dürft."

"Die Helene Fischer Show" war erstmals am 25. Dezember 2011 ausgestrahlt worden. Seitdem lief das Spektakel bis 2019 jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF. In den vergangenen drei Jahren musste die Show jedoch aufgrund der Corona-Pandemie pausieren.

Aktuell steht Helene Fischer wieder für Konzerte ihrer "Rausch"-Tournee im Rampenlicht. Nach einem Unfall während eines Konzerts in Hannover im Juni, bei dem sie mit dem Kopf gegen eine Trapezstange geknallt war, kehrte sie vergangene Woche in Köln wieder auf die große Bühne zurück. Weitere Auftritte sind in den kommenden Wochen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz geplant. Das Finale der Tour findet am 8. Oktober in Frankfurt statt.