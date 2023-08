Ausgerechnet beim Song "Wunden" verletzt sich Helene Fischer während eines Auftritts in Hannover. Rund zwei Monate hat sie Zeit, sich von dem Unfall und dem Schrecken zu erholen. Nun kehrt sie in Köln auf die große Bühne zurück.

Nach ihrer zweimonatigen Sommerpause setzt Helene Fischer am Freitagabend ihre "Rausch"-Tour in Köln fort. Bis zum 2. September wird die Schlagerqueen hier sieben Mal in Folge vor jeweils rund 15.000 Fans in der Lanxess-Arena auftreten. Da bis zum 27. August auch die Spielemesse "Gamescom" in der Domstadt stattfindet, empfahlen die Verantwortlichen den Zuschauerinnen und Zuschauern eine frühzeitige Anreise, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Es wird Fischers erster Tour-Auftritt nach ihrem Bühnenunfall im Juni sein. In Hannover war sie mit dem Kopf gegen eine Trapezstange gestoßen. Dabei hatte sie sich eine Platzwunde oberhalb der Nase zugezogen. Obwohl sie stark blutete, sang sie ihr Lied "Wunden" noch zu Ende. Danach musste das Konzert jedoch abgebrochen werden.

"Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt", beruhigte Fischer damals auf ihrer Instagram-Seite ihre Fans. Ihre Wunde sei im Krankenhaus genäht worden. "Es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt." Weiter erklärte sie: "Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann!"

Tour zwei Jahre lang geplant

In ihrer zweimonatige Erholungsphase schob Fischer am vergangenen Wochenende lediglich einen Auftritt bei einer privaten Firmenfeier dazwischen. Hier konnte man schon einmal einen Blick auf die kleine Narbe erhaschen, die inzwischen ihren Nasenrücken ziert.

Die Tour war für Helene Fischer bereits im Vorfeld ein echter Kraftakt. Mehr als zwei Jahre lang hat sie das Spektakel mit dem Cirque du Soleil geplant. Nur ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter absolvierte sie mit den Tänzern und Akrobaten ein Knallhart-Training in Kanada. Bei den Proben in schwindelerregender Höhe am Trapez zog sie sich eine Rippenfraktur zu, sodass der Tour-Auftakt erst einige Wochen später als geplant erfolgen konnte. Unter anderem mussten die nun stattfindenden Kölner Konzerte verschoben werden.

Bis zum 8. Oktober unterwegs

Nun aber dürfen sich die Fischer-Fans auf weitere emotionale Erlebnisse mit ihrem Star freuen. So erstaunte Helene Fischer das Publikum bei ihren bisherigen Tour-Auftritten mit gefühligen Bühnen-Einlagen mit ihrem Partner Thomas Seitel. Das Paar, das sein Privatleben gerne für sich genießt, ließ dabei seinen Emotionen freien Lauf, umarmte und küsste sich.

Die Schlagersängerin ist noch bis zum 8. Oktober in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz unterwegs. Das große Tour-Finale soll in Frankfurt gefeiert werden.