"Ich will dich nicht verlieren" Ehefrau macht sich Sorgen um Alec Baldwin

Seit seiner Verwicklung in einen tödlichen Unfall am "Rust"-Set macht die Familie von Hollywood-Star Alec Baldwin eine schwere Zeit durch. Mit einer emotionalen Botschaft richtet sich nun Hilaria Baldwin an ihren Ehemann. Sie sei "hier, um deinen Schmerz zu heilen, soweit ich kann".

Wenige Tage nach Alec Baldwins erstem Interview in Folge der tödlichen Schießerei am "Rust"-Set berichtet nun auch dessen Ehefrau Hilaria Baldwin von dem Tag, der ihre Familie erschütterte. In einem langen Instagram-Post wendet sie sich mit einer emotionalen Botschaft an ihren Mann.

Zu einem Foto, auf dem sich das Paar eng umschlungen küsst, schildert die 37-Jährige den Tag im Oktober, als sie von dem Drama erfuhr. "Ich bin hier, ich liebe dich und ich werde auf dich aufpassen", habe sie demnach zu dem Hollywood-Star gesagt, als er sie vom Filmset in New Mexico aus anrief, um ihr von dem Unfall zu berichten. Bilder von dem aufgelösten Baldwin, die von Paparazzi geschossen worden waren, gingen kurz darauf um die Welt.

Die sechsfache Mutter macht sich große Sorgen um ihren Mann, der mit einer mit scharfer Munition geladenen Requisitenwaffe versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet haben soll. Dass der Schauspieler sich entschlossen habe, öffentlich über den Vorfall zu sprechen, habe sie ängstlich gemacht, "weil ich gesehen habe, wie dein Geist gebrochen, deine geistige Gesundheit zerstört wurde, deine Seele unvorstellbare Schmerzen hatte. Manchmal frage ich mich, wie viel ein Körper, ein Geist vertragen kann." Sie wolle ihren Mann "nicht verlieren".

"Das macht uns zu Zielscheiben"

Gleichzeitig sei sie "stolz" auf ihn, da er sich selbst zu dem Thema geäußert und seine Sicht der Dinge erklärt habe. Ihrer Meinung nach hätten die Medien schließlich alles "verdreht, gewendet, zerrissen, zerpflückt, sogar erfunden". Sie selbst habe ihre Stimme "in diesem gigantischen Medientrubel verloren. Ich habe aufgehört, zu sprechen und meine Stimme zu nutzen, weil ich Angst hatte", führt die Yogalehrerin weiter aus. Vermutlich spielt Hilaria Baldwin damit auf einen Skandal an, der sich vor genau einem Jahr auftat. Damals hatte ihr eine alte Schulkameradin vorgeworfen, ihren spanischen Akzent nur vorzutäuschen.

"Du und ich machen es nicht immer richtig, aber wir haben große Herzen und wir lieben uns zutiefst. Wir sind in fast jeder Hinsicht völlig unterschiedlich, aber uns verbindet eine tiefe Fürsorge", schreibt Hilaria Baldwin weiter. "Alec, wir sind unordentlich, ungefiltert und tragen unser Herz nackt auf unseren Zungen - das macht uns zu Zielscheiben, und wir sind so empfindlich, dass es leicht ist, uns zu verletzen. So sehr ich auch möchte, dass der Schmerz verschwindet, ich kann mir nicht vorstellen, anders zu sein. Es ist einfach, wer wir sind - und wer wir zusammen sind."

"Wir sind weiter Alec und Hilaria"

Auch der getöteten Halyna Hutchins gedenkt Hilaria Baldwin in ihrem ausführlichen Post. "Wir ehren Halyna und ihre Familie. Um hoffentlich herauszufinden, wie das passiert ist und was wir tun können, um sicherzustellen, dass es nie wieder passiert." Zum Schluss schreibt die 37-Jährige: "Mein Alec, ich bin hier, um deinen Schmerz zu heilen, soweit ich kann. Ich werde nirgendwo hingehen. Wir sind weiter Alec und Hilaria, chaotisch, mit starken Emotionen, aber mit viel, viel Liebe - bis zum Ende."

Der emotionale Post der Yogalehrerin kommt bei ihren Followern gut an. Knapp 80.000 Likes hat er bereits eingesammelt, in den Kommentaren häufen sich die Komplimente und Bekundungen des Mitgefühls. Auch Alec Baldwin reagierte auf den Text: "Ich habe Glück. Manchmal kommt mir das nicht so vor. Aber dich und unsere Familie zu haben ... ich bin der glücklichste Mensch auf Erden", schrieb der 63-Jährige.

Alec und Hilaria Baldwin sind seit 2012 verheiratet und haben sechs gemeinsame Kinder. Aus der früheren Ehe mit Kim Basinger hat Alec Baldwin zudem die 26-jährige Tochter Ireland Basinger-Baldwin.