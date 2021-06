Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Eva Benetatou hat in den vergangenen Wochen für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Und das nicht nur wegen ihrer Schwangerschaft, sondern auch wegen der Trennung von Chris Broy, dem Vater des Kindes. Nun hat die 29-Jährige entbunden.

Eva Benetatou ist zum ersten Mal Mutter worden. Die frohe Nachricht verkündete sie selbst auf ihrer Instagram-Seite. "Willkommen auf der Welt, George Angelos", kommentierte die 29-Jährige mit griechischen Wurzeln ein Bild, auf dem sie das Füßchen ihres Sohnes sanft in den Händen hält. Das Baby kam demnach bereits am 26. Juni zur Welt.

"Noch nie war ich so glücklich, so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit", schwärmt die ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin. "Du bist mein Wunder auf Erden, all mein Glück und mein ganzer Stolz. Unter Tränen schreibe ich diese Zeilen, Tränen der Freude ... möchte so viel sagen ... doch meine Liebe zu dir kann ich nicht in Worte fassen."

Vater ihres neugeborenen Sohnes ist ihr Ex-Verlobter Chris Broy. Ende April hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben.

Rosenkrieg nach Trennung

Auch Broy meldete sich bereits zu Wort und postete das gleiche Bild in einer Instagram-Story. "Ich werde immer über dich hüten und dich beschützen. Mit meiner ganzen Kraft dir den Weg durchs Leben ebnen und für dich da sein", ist darunter zu lesen.

Benetatou und Broy hatten im vergangenen Jahr gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Dort beeindruckte das Paar durch seinen Zusammenhalt. Die beiden waren in der Sendung mehrfach das Ziel von Mobbing-Attacken der anderen Bewohner. Vor allem Andrej Mangold, der Benetatou als "Bachelor" seinerzeit abserviert hatte, und dessen damalige Freundin Jennifer Lange taten sich dabei negativ hervor.

Umso mehr überraschte die Trennung von Benetatou und Broy inmitten der Schwangerschaft. Der Bruch ging dabei alles andere als friedlich vonstatten. So deutete Benetatou an, von ihrem damaligen Verlobten betrogen worden zu sein. Der 31-Jährige hatte kurz zuvor an der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" in Thailand teilgenommen.