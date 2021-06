Anfang des Jahres wird bekannt, dass Eva Benetatou und Chris Broy zum ersten Mal gemeinsam Eltern werden. Im Mai dann aber macht Benetatou öffentlich, dass sich ihr Freund überraschend von ihr getrennt hat. Inzwischen scheint das Verhältnis zwischen den beiden erkaltet zu sein.

Schon sehr bald wird Eva Benetatou zum ersten Mal Mutter. Das ließ schon die Babykugel erahnen, die die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin erst kürzlich bei einem sexy Shooting von einem Profifotografen in Szene setzen ließ. Nun steht aber erstmal der Umzug in eine neue Wohnung an, bei dem sie jede Menge tatkräftige Unterstützung aus ihrem Freundeskreis erhält. Nur einer scheint ihr nicht unter die Arme zu greifen: Kindsvater und Ex-Freund Chris Broy.

Das fällt natürlich auch ihren Followern auf, die in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story entsprechend nachhaken. Und so möchte ein Fan wissen, ob ihr Broy etwa nicht helfen wolle. Immerhin ist sie in der 37. Schwangerschaftswoche, schwer schleppen darf sie schon länger nicht mehr. Darauf antwortet die 29-Jährige: "Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir nett miteinander umgehen könnten und habe die Hilfsangebote auch dankend angenommen. Leider werde ich sehr respektlos behandelt, und das bekommt dem Kind und mir gar nicht gut. Deshalb werde ich vorerst auf seine Hilfe verzichten." Derzeit herrscht zwischen den beiden wohl Funkstille.

Während Broy die gemeinsamen Fotos aus seinem Instagram-Account gelöscht hat, sind sie bei Benetatou noch zu sehen, das entgeht ihren Fans natürlich ebenfalls nicht. "Auch wenn jemand Bilder löscht, kann er die Vergangenheit nicht löschen", so die werdende Mutter. "Schon gar nicht, wenn man ein gemeinsames Kind bekommt, denn es ist und bleibt für immer."

"Bereit für die Zukunft"

Ein anderer Follower möchte wissen, ob Benetatou Broy verzeihen könnte, würde er sie darum bitten. "Verzeihen ist eine Sache, vergessen eine andere", so die 29-Jährige. Sie sei bereit für die Zukunft.

Chris Broy hatte sich im April von seiner hochschwangeren Freundin getrennt, als er von seinem sechswöchigen Dreh in Thailand für die RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" zurückkehrte. Gerüchten zufolge soll er dort eine andere Frau kennengelernt haben. Weinend machte Benetatou die Trennung bei Instagram öffentlich, woraufhin ihr Ex wiederum verriet, dass es bei den beiden schon länger gekriselt habe. Immerhin rauften sich die werdenden Eltern kürzlich noch für einen gemeinsamen Termin bei der Hebamme zusammen.

Eva Benetatou wurde als Kandidatin bei "Der Bachelor" bekannt. 2020 nahm sie mit dem zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannten Chris Broy an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, wo sie auf ihren ehemaligen Rosenkavalier Andrej Mangold traf. Die Situation eskalierte, Benetatou und Broy wurden von den übrigen Bewohnern gemobbt - angestachelt von Mangold und seiner damaligen Freundin Jennifer Lange. Im Februar dann wurde öffentlich, dass die beiden ihr erstes Kind erwarten.