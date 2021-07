Ende Juni wird Eva Benetatou zum ersten Mal Mutter. Für Verwunderung sorgt im Anschluss der Name ihres Sohnes. Nun erklärt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, warum sie sich für George-Angelos entschieden hat und welche Rolle Vater Chris Broy aktuell spielt.

Eva Benetatou ist am 26. Juni zum ersten Mal Mutter geworden. Anschließend zog sich 29-Jährige für ein paar Tage aus den sozialen Medien zurück. Schon gestern aber meldet sich die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin bei Instagram mit einem ersten Statement nach der Geburt ihres Sohnes George-Angelos zurück und kündigte an, sich ab sofort wieder regelmäßig bei ihren Followern melden zu wollen. Und so legt sie jetzt auch noch mit Informationen zur Geburt nach und verrät in einer Frage-Antwort-Runde, wie es zu der ungewöhnlichen Namenswahl kam.

Nachts um zwei sei ihre Fruchtblase geplatzt, so Benetatou in ihrer Instagram-Story. Sofort ging es gemeinsam mit ihrer Mutter ins Krankenhaus. "Dort habe ich erstmal ein Entspannungsbad genommen, weil ich noch nicht weit genug war, um zu entbinden", erklärt sie weiter. Am nächsten Tag erst gegen 14 Uhr habe sie dann eine Periduralanästhesie, kurz PDA, gegen die Schmerzen bekommen. Um 18 Uhr dann war das Baby nach 16 Stunden in den Wehen endlich auf der Welt.

"Er hat uns nur zweimal besucht"

Ein Follower möchte wissen, ob ihr Ex-Freund Chris Broy bei der Geburt seines Sohnes dabei war. Das verneint Benetatou. "Er durfte, als der Kleine auf der Welt war, ihn direkt sehen", berichtet sie und fügt an, dass im Kreißsaal dann aber doch ihre Mutter ihre Hand hielt. Broy helfe ihr auch nicht im Alltag mit dem Baby. "Er hat uns bisher zweimal besucht für zwei oder drei Stündchen. Alles andere mache ich mit meiner Mama, Tante oder Freunden, die mich unterstützen."

Benetatou erklärt im Folgenden dann außerdem endlich, wie man den Namen ihres Kindes ausspricht. Es ist eine Kombination aus dem britischen George und dem griechischen Angelos. Angelos geht auf Benetatous verstorbenen Großvater zurück. "Er war mein Held, mein Ein und Alles, und ich wusste, wenn ich eines Tages einen Sohn bekommen würde, wird er seinen Namen tragen", heißt es in ihrer Story. Zudem hieße Angelos übersetzt Engel. George hingegen habe seinen Ursprung bei einem Onkel Benetatous, aber auch für Broy eine Bedeutung, die er jedoch besser selbst erklären solle.

Eva Benetatou und Chris Broy hatten im vergangenen Jahr gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen und hielten gegen die übrigen Kandidaten zusammen wie Pech und Schwefel. Mitten in der Schwangerschaft der 29-Jährigen machte sie dann unter Tränen die Trennung von dem 31-Jährigen öffentlich. Sie deutete an, von ihm betrogen worden zu sein. Bekannt ist bislang aber nur, dass er bei ihr auszog, nachdem er von den Dreharbeiten für RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" aus Thailand nach Deutschland zurückgekehrt war.