Eigentlich hätte Eva Green in dem Film "A Patriot" mitwirken sollen. Doch daraus wurde nichts - das Projekt wurde abgesagt. Auf die ihr zugesagte Gage will die Schauspielerin aber nicht verzichten. Muss sie auch nicht, wie ihr nun vor Gericht bestätigt wird.

Schauspielerin Eva Green hat in London einen Prozess um eine Honorarzahlung von einer Million US-Dollar (910.000 Euro) gewonnen. Der High Court sah es als erwiesen an, dass dem früheren Bond-Girl die Summe zusteht, obwohl die Produktionsfirma im Herbst 2019 den geplanten Science-Fiction-Film "A Patriot" abgesagt hatte.

Das Unternehmen hatte die 42-Jährige seinerseits verklagt, weil sie den Vertrag nicht erfüllt habe. Green habe ihre Mitwirkung verweigert und zudem "übertriebene kreative und finanzielle Anforderungen" gestellt, so der Vorwurf, den das Gericht jedoch zurückwies.

"Ich habe mich gewehrt, und dieses Mal hat die Gerechtigkeit gesiegt", betonte Green in einer Stellungnahme. "Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mich diese Tortur stärker, besser und weiser gemacht hat. Aber dass mein Privatleben durch die Presse und vor Gericht gezerrt wurde, war schmerzhafter und schädlicher, als ich sagen kann", fügte die 42-Jährige hinzu.

"Unbefriedigende Zeugin"

In Nachrichten an Vertraute aus einer Zeit vor Absage des Films, die während des Prozesses veröffentlicht wurden, hatte Green die Filmverantwortlichen beleidigt und einen Rückzug aus dem Projekt angedroht. Das Gericht sah dies aber nicht als Beweis für einen Vertragsbruch an, sondern attestierte der Darstellerin, sie habe sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden.

Green sei vielmehr um die Qualität des Films besorgt gewesen, so die Schlussfolgerung. Die Schauspielerin, die im Januar zwei Tage lang ausgesagt hatte, sei zwar "erstaunlich unvorbereitet" gewesen und "in gewisser Weise eine frustrierende und unbefriedigende Zeugin". Dennoch gab das Gericht ihr schließlich Recht.

Eva Green ist gebürtige Französin, wurde jedoch schon kurz nach Beginn ihrer Schauspielkarriere um die Jahrtausendwende in internationalen Rollen besetzt. So wirkte sie etwa 2005 an der Seite von Orlando Bloom in Ridley Scotts "Königreich der Himmel" mit. Ein Jahr später heizte sie als Bond-Girl Vesper Lynd in "Casino Royale" 007-Darsteller Daniel Craig ein. In "300: Rise of an Empire" (2014) sah man sie ebenso wie in "Sin City 2: A Dame to Kill For" (2014) oder Tim Burtons "Dumbo" (2019).