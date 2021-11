Er ist ein Schrank von einem Mann und eigentlich könnte man meinen, dass Jason Momoa nichts so schnell aus der Bahn wirft. Doch das Coronavirus macht auch vor Hünen nicht Halt. So gibt der aus "Game of Thrones" und "Aquaman" bekannte Schauspieler nun bekannt, dass er sich infiziert hat.

Jason Momoa ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Schauspieler in seinen Instagram-Storys bekannt, wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet.

Eigener Aussage zufolge steckte sich Momoa "direkt nach der Premiere" von "Dune" an. Dort habe der 42-Jährige viele Menschen getroffen. Es gehe ihm derzeit gut. Aktuell befinde er sich zusammen mit dem Skater Erik Ellington in Isolation.

Schon vor rund einer Woche hatte die "Sun" unter Berufung auf Insider berichtet, dass ein Test bei Momoa positiv ausgefallen sei. Demnach betreffe die Ansteckung auch die Dreharbeiten zu "Aquaman and the Lost Kingdom".

"Es bereitet den Filmbossen echte Kopfschmerzen, die jetzt befürchten, ihren engen Drehplan verschieben zu müssen", sagte ein anonymer Informant der Zeitung. In dem Sequel spielen unter anderem auch Patrick Wilson und Amber Heard mit. Der Kinostart ist für Dezember 2022 geplant.

"Ich werde alt"

Schon zuvor hatte Momoa - unabhängig von Corona - im Gespräch mit Ellen DeGeneres erklärt, dass ihm seine Gesundheit zu schaffen mache. "Ich werde alt", sagte der 42-Jährige da. So habe er sich unter anderem bereits an den Augen und Rippen verletzt und deshalb operiert werden müssen.

"Ich liebe meinen Job und manchmal werde ich ein bisschen zu begeistert. Dann die Alterssache, du weißt schon, ich bin jetzt ein alternder Superheld", sagte der Schauspieler mit einem Augenzwinkern.

Der 1,93 Meter große Momoa ist auf die Verkörperung starker Typen abonniert. So spielte er etwa im Remake von "Conan" 2011 die Titelfigur. In der Serie "Game of Thrones" schlüpfte er in die Rolle des Kriegers Khal Drogo. In "Dune" gab er zuletzt den Schwertmeister Duncan Idaho. Schon 2018 war er hingegen das erste Mal als Superheld Aquaman in der gleichnamigen DC-Comics-Verfilmung zu sehen, die nun fortgesetzt werden soll.