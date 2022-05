Schon seit den 80er-Jahren ist Ellen DeGeneres ein bekanntes TV-Gesicht in den USA. Und auch ihr erfolgreiches Talk-Format "The Ellen DeGeneres Show" gibt es bereits seit fast zwei Jahrzehnten. Nun aber gibt die 64-Jährige die Sendung auf - mit einem besonderen Gast.

Jennifer Aniston wird der letzte Gast in der Talkshow von Ellen DeGeneres sein. Das meldet das "People"-Magazin unter Berufung auf die Produktion der Sendung. Weitere Gäste der finalen Episode der Sendung, die am 26. Mai läuft, sind zudem die Sängerinnen Pink und Billie Eilish.

Dass Aniston die "The Ellen DeGeneres Show"-Show beim letzten Auftritt der Gastgeberin besucht, ist wohl kein Zufall. Der "Friends"-Star war vor 19 Jahren auch der erste Gast von DeGeneres. Insgesamt war die 53-jährige Schauspielerin US-Medienberichten zufolge damit 20-mal in der Talkshow.

Weitere Gäste, die vor dem Finale in der Show mit DeGeneres sprechen, sind laut Twitter-Video Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus, Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Timberlake, Keith Urban, Zac Efron, Sean "Diddy" Combs, Luke Bryan, Kerry Washington, Brad Paisley und Bruno Mars.

Erste Schritte als Stand-up-Comedian

Ellen DeGeneres hatte im Mai 2021 das Ende ihrer Show nach Staffel 19 bekannt gegeben. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach sich Mitarbeiter der Sendung über schwierige Arbeitsbedingungen beklagt haben sollen. Die Moderatorin sagte damals allerdings "The Hollywood Reporter", der Skandal sei nicht der Grund für die Entscheidung gewesen.

Die mittlerweile 64-jährige DeGeneres hatte ihre Karriere als Stand-up-Comedian begonnen. In den 80er-Jahren war sie häufiger in Comedy-Formaten und Talkshows im US-Fernsehen zu sehen. Zudem betätigte sie sich als Schauspielerin, zunächst in der Sitcom "Open House", später auch in der Serie "Ellen".

2003 ging ihr Talkformat "The Ellen DeGeneres Show" auf Sendung, das sich zu einem Publikumshit in den USA mauserte und auch in zahlreichen anderen Ländern ausgestrahlt wird. DeGeneres outete sich bereits in den 90er-Jahren als homosexuell. 2008 heiratete sie ihre Lebensgefährtin Portia de Rossi.