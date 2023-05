Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson besuchen die Filmfestspiele in Cannes, um dort die Veröffentlichung ihres Streifens "Asteroid City" zu feiern. Fotos legen zwar nahe, dass ihre Partylaune durch einen Streit auf dem roten Teppich getrübt wird. Doch Wilson grätscht nun dazwischen: "Stimmt nicht!"

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, heißt es eigentlich. Doch manchmal kann der Eindruck, den man von einer geknipsten Momentaufnahme gewinnt, womöglich auch trügen. So scheint es zumindest im Fall einiger Fotos zu sein, die Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes zeigten und die Anlass zu Spekulationen über einen möglichen Streit gaben.

Auf den Bildern ist Hanks zu sehen, wie er scheinbar zornig und wild gestikulierend mit einem Mitarbeiter der Filmfestspiele aneinandergerät. Wenig später dann war der vermeintliche Streit aber auch schon wieder komplett vergessen. So strahlten der Hollywood-Star und seine ebenfalls als Schauspielerin bekannte Frau einen Augenblick später bereits wieder freundlich in die Kameras.

Kein Wunder, hatte es laut Wilson doch in Wahrheit gar keinen Streit gegeben. Nachdem die Bilder um die Welt gegangen und von zahlreichen Medien aufgegriffen worden waren (auch von ntv.de), meldete sich die 66-Jährige auf ihrer Instagram-Seite zu Wort. In ihrer Story zeigt sie eines der Fotos, auf denen Hanks scheinbar der Kragen platzt, und schreibt dazu: "So sieht es aus, wenn man sagen will: 'Ich kann dich nicht hören. Die Menschen schreien. Was haben Sie gesagt? Wo sollen wir hingehen?'"

Kritik an der Berichterstattung

So verkaufe man aber keine Geschichten, kritisiert Wilson die Berichterstattung. "Netter Versuch", merkt sie lakonisch noch an und versichert: "Wir hatten eine großartige Zeit! Schaut euch 'Asteroid City' an!"

"Asteroid City" von Starregisseur Wes Anderson ist der Film, dessen Veröffentlichung Hanks und Wilson in Cannes feierten. Das Paar absolviert in dem Streifen tatsächlich einen gemeinsamen Leinwand-Einsatz. In der skurrilen Tragikomödie, die in Deutschland am 15. Juni in die Kinos kommt, sind überdies zahlreiche weitere Hollywood-Größen zu sehen - von Scarlett Johansson und Tilda Swinton über Adrien Brody und Margot Robbie bis hin zu Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Matt Dillon, Steve Carell und Willem Dafoe.

Doch auch wenn in diesem Fall womöglich etwas zu viel in die Bilder von Hanks und Wilson hineininterpretiert wurde, ist der 66-Jährige durchaus für seine Impulsivität bekannt. So rasselte er etwa im Juni vergangenen Jahres in New York mit einem Fan aneinander, der seiner Ansicht nach zu aufdringlich wurde.