Hollywood-Star Tom Hanks ist in diesen Tagen für so manche Schlagzeilen gut. Leider nicht nur für positive. Nach einem ominösen Zitter-Auftritt in Australien flippt er nun in New York aus, weil ein Fan seiner Frau zu nahe kommt. Doch mittlerweile kann er schon wieder lachen.

Tom Hanks und seine Fans gehen derzeit durch ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits herrscht Vorfreude auf die Film-Biografie "Elvis", in der Hanks ab kommender Woche auch in den deutschen Kinos wieder zu sehen sein wird. Andererseits bereitete ein Auftritt des Schauspielers in Australien, bei dem er unkontrolliert zu zittern schien, vor Kurzem Sorgen.

Nun produziert der 65-Jährige mit einem Ausraster in New York eine weitere Negativschlagzeile, auch wenn man für sein Verhalten ein gewisses Verständnis aufbringen kann. Auslöser für seine barsche Reaktion war schließlich ein allzu aufdringlicher Fan, der seine Ehefrau Rita Wilson rüde anrempelte, wenn auch versehentlich. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, dokumentiert den Vorfall.

Zu sehen ist das Hollywood-Ehepaar, das abgeschirmt von Bodyguards zu einem wartenden Auto läuft. Immer wieder brechen jedoch Fans zu Hanks und seiner Frau durch und wollen Fotos in Nahaufnahme schießen. Ein besonders unvorsichtiger Mann stößt Rita Wilson dabei fast um. "Stopp", ruft sie erschrocken.

Tanzeinlage bei Stephen Colbert

Auch Hanks bleibt angesichts dieser Szene nicht tatenlos. "Back the fuck off", herrscht er den Fan an, was sich in etwa mit "Verpiss dich!" übersetzen lässt. "Halte dich von meiner Frau fern", entfährt es ihm zudem, ehe er sich umdreht und wütend zum Auto läuft.

Doch wenig später war der Vorfall offenbar schon wieder vergessen. Jedenfalls präsentierte sich Hanks in der "The Late Show with Stephen Colbert" bestens gelaunt und sorgte mit einer Tanzeinlage für Lacher bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Zusammen mit dem Moderator führte Hanks einen Sketch über Väter auf, die sich bei Tiktok-Tänzchen filmen. Dabei wirkte er durchaus fit. Auf seinen besorgniserregenden Auftritt in Australien ging er ebenso wenig ein wie auf seine unerfreuliche Begegnung in New York.