Keine drei Wochen ist es her, dass Klaas Heufer-Umlauf seine Lebensgefährtin Doris Golpashin geheiratet haben soll. Nun zieht sein Moderationskollege Joko Winterscheidt womöglich direkt nach. Auch er soll seiner Freundin Lisa Sauer das Jawort gegeben haben.

Die Show lässt sich Joko Winterscheidt schon auch mal stehlen - zuletzt etwa von Sänger Olli Schulz. Doch was seine Beziehung angeht, soll der Moderator nur ein für alle Mal Nägel mit Köpfen gemacht haben.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung gab der 43-Jährige seiner Freundin Lisa Sauer am Donnerstagnachmittag auf dem Standesamt im Rathaus am Tegernsee das Jawort. Sogar über die Klamottenwahl des Paares will das Blatt Bescheid wissen. Demnach trug Winterscheidt einen grünen Anzug, während die Braut in einem kurzen weißen Kleid erschien.

Gefeiert worden sei zunächst nur im kleinen Kreis, schreibt die "Bild"-Zeitung weiter. Doch zu einem späteren Zeitpunkt sei auch noch eine große Party im Ausland geplant.

Seit 17 Jahren liiert

Winterscheidt und Sauer sind schon lange ein Paar. Bereits seit 17 Jahren sollen sie liiert sein. Seit 2010 sind sie Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Die angebliche Hochzeit des Moderators folgt nur wenige Wochen auf die Meldung, dass sich auch sein einstiger Dauerkollege Klaas Heufer-Umlauf getraut haben soll. So berichtete Anfang August ebenfalls die "Bild"-Zeitung, Heufer-Umlauf und seine Partnerin Doris Golpashin hätten in Italien geheiratet. Auch sie sind schon lange ein Paar und haben zwei 2013 beziehungsweise 2018 geborene Kinder.

Mit anderen Worten: Läuft bei Joko und Klaas. Auch was sein ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" angeht, kann sich Winterscheidt eigentlich nicht beklagen - und das nicht nur mit Blick auf die Einschaltquote. Nachdem ihm Olli Schulz vor Kurzem die Moderation abgeluchst hatte, eroberte Winterscheidt sie in dieser Woche auch schon wieder zurück.