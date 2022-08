Feierten angeblich in Italien Hochzeit: Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin.

Ein Paar sind Klaas Heufer-Umlauf und seine Moderationskollegin Doris Golpashin schon lange. Nun sollen sich die beiden auch ganz offiziell zueinander bekannt haben. Angeblich gaben sie sich bei einer romantischen Hochzeitszeremonie in Italien das Jawort.

Bei der Nachricht, dass Klaas Heufer-Umlauf geheiratet hat, mag einigen die Frage in den Kopf schießen: Aber nicht Joko, oder? Nein, Joko alias Joachim Winterscheidt ist selbstredend nicht sein Herzblatt, auch wenn die beiden viele Jahre als nahezu unzertrennbares Duo galten.

Die Auserwählte von Heufer-Umlauf hört vielmehr auf den Namen Doris Golpashin und hat wie er die Moderation zu ihrer wichtigsten Profession gemacht. Als Österreicherin ist sie dabei vor allem in ihrem Heimatland häufiger zu sehen, doch auch die deutschen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer konnten bereits mit ihr Bekanntschaft schließen, etwa als Backstage-Reporterin bei "The Voice of Germany" oder als Moderatorin des ProSieben-Magazins "red!".

Heufer-Umlauf und Golpashin sind schon seit vielen Jahren liiert. Gemeinsam haben sie auch bereits zwei Kinder, die 2013 und 2018 zur Welt kamen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist die Beziehung des Paares nun auch amtlich. Demnach gaben sich der 38-jährige Heufer-Umlauf und seine drei Jahre ältere Partnerin in Italien das Jawort.

Laut "Bild"-Zeitung fand die romantische Zeremonie in einem idyllischen Landhotel in Süditalien statt. Einzelheiten über den Verlauf der Feier und die anwesenden Gäste wurden dabei nicht kolportiert.

Auch Winterscheidt ist fest liiert

Sollte sich Heufer-Umlauf tatsächlich "getraut" haben, dann dürfte jedoch Winterscheidt sicher nicht fern gewesen sein. Vielleicht hat er ja die Chance auch genutzt, um seinem Counterpart gleich mal eine Aufgabe für die gemeinsame Show "Das Duell um die Welt" mit auf den Weg zu geben.

Doch auch wenn Joko und Klaas einst als "siamesische Zwillinge" der TV-Unterhaltung galten - inzwischen versuchen sie dann doch, verstärkt auch ihre eigenen Wege zu gehen. So feiert Winterscheidt seit vergangenem Jahr etwa mit seinem Solo-Format "Wer stiehlt mir die Show?" Erfolge. Heufer-Umlauf wiederum hat mit "Late Night Berlin" seine eigene Talkshow.

Übrigens: Auch Joko Winterscheidt ist fest liiert. Seine Freundin, mit der er - nach allem, was wir wissen - nicht verheiratet ist, ist Lisa Sauer. Mit ihr bekam er 2010 eine Tochter.