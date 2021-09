Prinzessin Diana bewegt noch immer die Herzen vieler Menschen. Demnächst kommt ein neuer Film über sie ins Kino - die Hauptrolle übernimmt Kristen Stewart. Und die erzählt nun in einem Interview, wie besessen sie von der Figur war.

US-Schauspielerin Kristen Stewart (31) spielt im biografischen Film "Spencer" die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997). Im Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" schilderte Stewart nun, wie sie sich auf die komplexe Rolle vorbereitet hat.

"Ich bin keine gute Schauspielerin. Ich kann nichts vormachen", gibt Stewart zu. Sie habe mit Diana aber nicht nur äußerlich viel gemein, sondern auch einige Charakterzüge. "Ich enthülle einen Teil von mir selbst." Während ihrer Recherche für den Film habe sie sich in Prinzessin Diana "verliebt" und festgestellt, welche Verletzlichkeit sie teilen.

Sie habe sich stundenlang mit Dianas Akzent befasst, sei regelrecht besessen davon gewesen. So habe sie zum Einschlafen Aufnahmen und Videos, die Diana beim Sprechen zeigen, angehört. Dabei hat sie die verstorbene Mutter von Prinz William (39) und Prinz Harry (36) ins Herz geschlossen: "Sie bedeutet mir sehr viel, aber es ist noch relativ neu, da ich in Los Angeles und nicht in England aufgewachsen bin", beschreibt Kristen Stewart. "Vor dem Film war sie nicht im Vordergrund meines Denkens. Jetzt kann ich nicht aufhören, an sie zu denken.“

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. Papparazzi hatten sie und ihren Lebensgefährten Dodi Al Fayette verfolgt. Die Britin sorgte seit Bekanntwerden ihrer Liaison mit Thronfolger Prinz Charles für immenses Medieninteresse. Die beiden heirateten 1981. Die Scheidung wurde 15 Jahre später rechtskräftig.

Diana beklagte sich auch öffentlich über mangelnde Unterstützung etwa von Königin Elizabeth II. Erinnerungen an das Schicksal der Prinzessin wurden auch wach, als ihr Sohn Harry in einem Interview sagte, er habe seiner Frau Meghan das Schicksal seiner Mutter ersparen wollen. Der Prinz hat sich mit seiner Familie vom Hof zurückgezogen und lebt in den USA.

Zuletzt wurden Teile der Geschichte Dianas auch in der gefeierten Netflix-Serie "The Crown" erzählt. Darin spielte Elizabeth Debicki die Prinzessin. "Spencer" feierte am 3. September bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere und startet am 27. Januar 2022 in den Kinos.

Die große, mehrteilige Dokumentation "Diana. Liebe, Macht, Legende" können Sie auf TV Now streamen.