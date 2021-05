Wo sie sich angesteckt haben könnte, ist ihr noch immer ein Rätsel. Doch Fakt ist: Lena Gercke hat sich das Coronavirus eingefangen und ist anschließend an Covid-19 erkrankt. Nun spricht sie über den Verlauf der Krankheit bei ihr, der offenbar alles andere als einfach war.

Model und Moderatorin Lena Gercke hatte Corona. Das hat die 33-Jährige nun im zweiten Teil der Youtube-Dokumentation "Lena Gercke Doku - It's About You" verraten.

"Ich lasse die Bombe jetzt gleich mal am Anfang platzen: Ja, ich hatte Corona und mir ging's tatsächlich richtig schlecht", erzählt sie darin. "Lena war natürlich total fertig", erklärt ihr Partner Dustin Schöne, der sich nicht angesteckt hatte. Man habe "schon echt gemerkt, dass sie damit zu kämpfen" gehabt habe.

Sorge um Kind und Partner

Anfangs habe sie nur leichtere Grippesymptome verspürt - darunter eine leicht erhöhte Temperatur, Hals- und Ohrenschmerzen, erläutert Gercke. Doch es sei immer schlimmer geworden und ihr "jeden Tag ein Stückchen schlechter" gegangen, fährt sie fort. Das Schlimmste sei für sie jedoch gewesen, sich nicht um ihre Tochter Zoe kümmern zu können, die im vergangenen Sommer zur Welt gekommen war.

"Ich hatte permanent so ein schlechtes Gewissen, dass ich halt als Mutter für sie nicht da sein kann", sagt das Model. "Man selbst kriegt das irgendwie schon hin, aber was ist mit einem kleinen Kind? Ich möchte jetzt nicht mein Baby anstecken", habe sie sich gedacht. Sie habe sich weniger um sich selbst gesorgt als vor allem um ihr Kind und ihren Partner.

"Es ist so verrückt"

Auch warum sie die Ansteckung bisher nicht öffentlich gemacht habe, erklärt Gercke in der Dokumentation. "Ich hatte Angst, dass die Leute denken, dass ich unvorsichtig war." Sie habe sich während einer Zeit angesteckt, in der sie und ihr Partner sowieso in Quarantäne gewesen seien. Deshalb wisse sie auch nicht, wie es überhaupt dazu habe kommen können: "Es ist so verrückt. Ich kann es mir einfach nicht erklären, wo ich mich angesteckt haben könnte." Mittlerweile ist sie aber wieder genesen.

Lena Gercke wurde als Gewinnerin der allerersten Staffel von "Germany's next Topmodel" bekannt. Daran schlossen sich weitere TV-Einsätze an, etwa als Jurorin bei "Das Supertalent" oder als Moderatorin bei "The Voice of Germany". Im April 2019 kam sie mit Regisseur Dustin Schöne zusammen. Im Juli 2020 wurde sie zum ersten Mal Mutter.