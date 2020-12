Im Sommer wird Lena Gercke zum ersten Mal Mutter. Die Schwangerschaft begleitet ihr Freund mit der Kamera. Entstanden ist daraus ein Dokumentarfilm, in dem das Model ungewohnt intime Einblicke in ihr Privat- und Gefühlsleben rund ums Baby gewährt.

Lena Gercke hat in ihrem jungen Leben bereits so einiges erreicht. Mit gerade einmal 32 Jahren ist sie erfolgreiches Model, Designerin und Unternehmerin - und inzwischen auch noch überglückliche Mutter. Dass das so schnell passierte, war so nicht einmal geplant, hatte Gercke doch 2020 eigentlich vor, sich unter anderem bei der Entstehung einer neuen Kollektion für ihr Modelabel filmen zu lassen. Diesem Plan machte allerdings schon Corona einen dicken Strich durch die Rechnung.

Doch Gercke wäre nicht Gercke, hätte sie nicht auch aus der Situation einfach das Beste gemacht. Und so nutzten sie und ihr Freund, der Werbefilmregisseur Dustin Schöne, die Zeit, um stattdessen Gerckes Schwangerschaft mit der Kamera zu begleiten. So ist eine ganz besondere und intime Dokumentation entstanden, die es nun bei Youtube zu sehen gibt.

Eigentlich hält Gercke ihr Privatleben ja lieber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender die Einblicke, die sie nun gewährt. In "It's ABOUT YOU: Lena" kann der Zuschauer nämlich hautnah miterleben, wie besonders die Geburt von Tochter Zoey im vergangenen Juli für das Model war. In dem Film zeigt sie ihren sich bewegenden Babybauch, wie gerührt sie davon ist und auch, wie sie mit Schöne Vorbereitungen für das Baby trifft.

"Bin aus allen Wolken gefallen"

Das erste Kind ausgerechnet in Zeiten von Corona und Lockdown zu bekommen, war für die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin - wie wahrscheinlich für alle anderen werdenden Mütter - ganz schön herausfordernd. "Zu dem Zeitpunkt war es mir gar nicht bewusst, was es bedeutet, ein Baby zu haben", sagt sie in dem Film. Beim Aufbau des Babybetts wurde sie dann auch ganz sentimental.

Auch Dustin Schöne und Lena Gerckes Mutter Elvira kommen in der Doku zu Wort. Die stolze Großmutter erinnert sich unter anderem an den Moment, als sie als eine der Ersten die freudige Baby-Nachricht erhielt: "Dustin und Lena kamen zu uns nach Cloppenburg, und da hat sie uns eine Karte überreicht mit einem Ultraschallbild und mir gratuliert zur zukünftigen Oma. Da bin ich aus allen Wolken gefallen."