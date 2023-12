Eigentlich ist Michael Wendler bei seiner Verurteilung zu 15.000 Euro Geldstrafe wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung mit einem blauen Auge davongekommen. Doch der Sänger sieht das offenbar anders und erklärt, er sei "völlig unschuldig". Deshalb legt er nun Berufung ein.

Das Urteil ist gefallen, aber es ist noch nicht rechtskräftig: Michael Wendler hat Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung geleistet und muss dafür finanziell Buße tun. Das Amtsgericht Dinslaken verurteilte ihn in der vergangenen Woche deshalb zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro.

Es hätte auch schlimmer für den Sänger kommen können. Schließlich hatte die Staatsanwaltschaft sogar eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr auf Bewährung gefordert. Wendler allerdings sieht gar nicht ein, einen Fehler begangen zu haben, als er sich die Rechte an mehr als 150 seiner Songs aneignete - just in dem Moment, als sich eine Zwangsvollstreckung bei der bankrotten Firma seiner früheren Frau anbahnte, die die Rechte bis dahin gehalten hatte. "Hanebüchen, total verrückt, und natürlich bin ich völlig unschuldig in dieser Sache", wetterte der 51-Jährige nach dem Urteil auf X.

Dementsprechend macht Wendler, der mit bürgerlichem Nachnamen Norberg heißt, nach RTL-Informationen nun gegen den Richterspruch mobil. "Der Verteidiger von Herrn Norberg hat nach Mitteilung der zuständigen Richterin Berufung gegen das Urteil eingelegt", sagte ein Gerichtssprecher auf RTL-Anfrage. "Es ist daher derzeit damit zu rechnen, dass sich das Landgericht Duisburg demnächst noch einmal mit der Sache auseinandersetzen wird."

Angst vor der Vorstrafe?

Würde Wendler das Urteil akzeptieren, wäre er nicht nur um 15.000 Euro ärmer, sondern auch vorbestraft. Ein von RTL namentlich nicht genannter Insider mutmaßt, dies könnte der Grund für die Berufung sein: "Es könnte sein, dass er möglicherweise vorhat, den amerikanischen Pass zu beantragen. In diesem Fall wäre eine Vorstrafe natürlich extrem hinderlich." Wendler selbst wollte sich auf Anfrage des Senders nicht zu seinen Beweggründen äußern.

Michael Wendler lebt mit seiner heutigen Ehefrau Laura Müller bereits seit mehreren Jahren in den USA. Gerüchte, er sei finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet, halten sich hartnäckig. In den vergangenen Jahren machte er mit diversen Eklats, insbesondere der Verbreitung von Falschbehauptungen und Verschwörungsmärchen, Schlagzeilen. Seit Sommer sind er und Laura Müller Eltern eines Sohnes.