Im Hause Wendler herrscht nach eigener Aussage des 51-Jährigen "Baby-Alarm". Der Schlagersänger und seine Frau Laura Müller sind demnach Eltern eines Sohnes geworden, der in den USA geboren wurde. Auch den Namen des Babys verraten die beiden.

Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura sind Eltern eines Sohnes geworden. Das gab der auf Instagram gesperrte Musiker auf Twitter bekannt. "Baby-Alarm bei den Wendlers. Liebe Fans und Freunde ... Vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern." Dazu postete der 51-Jährige ein Bild von sich und seiner Frau mit der Aufschrift: "It's a boy".

Michael Wendler hat aus seiner ersten Ehe bereits eine 21-jährige Tochter, die ebenfalls in den USA leben soll. Für Laura Müller ist es das erste Kind und sie könnte nach eigener Aussage nicht glücklicher sein, in ihrem Instagram-Post schreibt die 22-Jährige, "der schönste Tag" ihres Lebens sei "noch so viel schöner" gewesen, als sie ihn sich immer vorgestellt habe. Ihr Sohn sei gesund zur Welt gekommen und mache die beiden zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt. Die Influencerin ergänzt noch: "Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben Dich so sehr."

Doku über Schwangerschaft wurde eingestampft

Laura Müller und Michael Wendler sind seit Oktober 2018 ein Paar und machten ihre Beziehung im Februar 2019 öffentlich. Im Frühjahr 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt und kündigten an, nach der standesamtlichen Hochzeit in der Wahlheimat Florida groß im Fernsehen heiraten zu wollen. Nachdem Michael Wendler bizarre Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie verbreitete, darunter auch die Aussage, die Bundesregierung würde Zustände wie im Konzentrationslager schaffen, wurden die TV-Hochzeitspläne auf Eis gelegt und RTL entschied sich, ihn aus den bereits abgedrehten Folgen "Deutschland sucht den Superstar" herauszuschneiden.

Im März 2023 wurde eine geplante Doku-Soap über die Schwangerschaft von Michael Wendlers Frau Laura Müller ebenfalls wieder gecancelt. In einem Statement begründete RTLZWEI das Aus des Formats mit dem massiven Gegenwind seiner Zuschauerinnen und Zuschauer.