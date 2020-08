Sie ist erfolgreich, hat eine große Familie und eine stabile Beziehung. Nun aber hat Doris Schröder-Köpf eine Diagnose erhalten, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Sicherheitshalber setzt die Ex-Frau des früheren Bundeskanzlers ein neues Testament auf.

Die Politikerin Doris Schröder-Köpf hat der Zeitschrift "Bunte" offenbart, dass sie sich einer lebensgefährlichen Operation am Herzen unterziehen muss. Demnach leidet die 57-Jährige an einem schweren Herzklappenfehler. "Die Vorstellung, dass der Brustkorb geöffnet, das Herz stillgelegt und man an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird, ist natürlich schon belastend", sagt die niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

Mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, habe sie während ihrer Ehe ein gemeinsames Testament aufgesetzt, erzählt die ehemalige Journalistin der "Bunte" weiter. Dieses sei mit der Scheidung allerdings außer Kraft getreten. Deswegen habe sie nun ein neues verfasst. Gleichzeitig habe sie einen Testamentsvollstrecker eingesetzt, "der den Kindern im schlimmsten Fall mit seiner Expertise zur Seite steht", so Schröder-Köpf. Die 57-Jährige sei dankbar, Zeit bekommen zu haben, "vieles zu regeln, was man als alleinerziehende Mutter dreier Kinder zu regeln hat".

Pistorius ist "eine große Hilfe"

Operiert wird Schröder-Köpf von Profis an der Medizinischen Hochschule Hannover. Der Eingriff weckt allerdings schlimme Erinnerungen an eine ähnliche Operation vor zwölf Jahren, bei der die Tante der Sozialdemokratin verblutet war: "Hilde war nicht viel älter als ich heute und hinterließ drei Kinder. Natürlich kann ich diese Erfahrung schwer ausblenden."

Um ihre Kinder wird sich bis zu ihrer Genesung vor allem ihr aktueller Lebensgefährte Boris Pistorius kümmern. "Wir haben alles besprochen. Er ist mir und den Kindern eine große Hilfe", sagt sie über den niedersächsischen Innenminister.

Auch auf Ex-Kanzler Schröder kann sie in dieser schwierigen Zeit zählen. Die beiden waren 21 Jahre verheiratet und adoptierten in der Zeit zwei Kinder. Ihre Trennung gaben sie im Jahr 2015 bekannt. Schröder-Köpf war die vierte Ehefrau des SPD-Politikers. Er ist seit 2018 mit der südkoreanischen Wirtschaftsexpertin Kim So-yeon verheiratet. Schröder-Köpf hat noch ein drittes Kind aus einer früheren Beziehung. Seit 2016 ist sie mit Pistorius liiert.