Weltweit trauern Menschen um Michail Gorbatschow und erinnern an das Vermächtnis des Verstorbenen. Auch Arnold Schwarzenegger würdigt den ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion. Gorbatschow sei sein "Held" gewesen, so Kaliforniens Ex-Gouverneur.

Arnold Schwarzenegger hat in einem Instagram-Post um Michail Gorbatschow getrauert, der am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben ist. "Es gibt ein altes Sprichwort: 'Triff niemals deine Helden.' Ich denke, das ist einer der schlechtesten Ratschläge, die ich je gehört habe."

Gorbatschow sei "einer meiner Helden" gewesen, schreibt der ehemalige Gouverneur Kaliforniens und Hollywood-Star in seiner Widmung. "Und es war mir eine Ehre und Freude, ihn kennenzulernen. Ich hatte unglaubliches Glück, ihn einen Freund zu nennen. Wir alle können von seinem fantastischen Leben lernen."

"Er wird für immer als Held in Erinnerung bleiben, der das kommunistische System trotz dessen, was es für seine eigene Macht bedeutete, demontiert hat", erinnert Schwarzenegger an das Vermächtnis des Friedensnobelpreisträgers. Er habe die Weisheit und den Mut gezeigt, "sich umzusehen und zu sagen: 'Das funktioniert nicht für die Menschen, jemand muss es reparieren. Wenn nicht ich, wer? Wenn nicht jetzt, wann?'"

"Wenn nicht ich, wer dann?"

Der ehemalige sowjetische Staatschef gehöre jetzt der Geschichte an und "ich weiß, dass er überglücklich ist, wieder mit seiner geliebten Raissa vereint zu sein, eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten". Am Ende fügt der 75-Jährige an: "Wenn jemand eine Chance sieht, etwas zu bewirken und der nächsten Generation eine bessere Welt zu hinterlassen, denkt er hoffentlich an Gorbatschow und fragt sich: 'Wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann?' Ich weiß, dass ich es werde."

Auch andere Prominente, darunter vor allem Politikerinnen und Politiker, würdigten Gorbatschow in den sozialen Medien. Bundeskanzler Olaf Scholz etwa schrieb bei Twitter: "Mit ihm starb ein mutiger Reformer, ein weitsichtiger Politiker und Staatsmann. Sein Mut zur Veränderung, sein Willen zur Transparenz und seine Unbeugsamkeit haben ihn ausgemacht."

Sie habe die Nachricht von Gorbatschows Tod mit großer Trauer vernommen, schrieb auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Erklärung. Gorbatschow sei ein "einzigartiger Weltpolitiker" gewesen. "Möge die Erinnerung an seine historische Leistung gerade in diesen schrecklichen Wochen und Monaten des Krieges Russlands gegen die Ukraine ein Innehalten möglich machen", so die Altkanzlerin weiter. "Gorbatschow hat Weltgeschichte geschrieben. Er hat vorgelebt, wie ein einzelner Staatsmann die Welt zum Guten verändern kann". Ohne Gorbatschows Mut "zu Glasnost und Perestroika, also zu Offenheit und Umbau, wäre auch die friedliche Revolution in der DDR nicht möglich gewesen".

Zuvor hatten sich bereits mehrere ausländische Politiker zum Tod von Gorbatschow geäußert. US-Präsident Joe Biden würdigte ihn etwa als einen "Mann mit einer bemerkenswerten Vision". Dieser habe sich in der Sowjetunion nach Jahrzehnten brutaler politischer Unterdrückung für demokratische Reformen eingesetzt. Der scheidende britische Premier Boris Johnson twitterte: "Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, um den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende zu bringen."

Auch der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow sein tiefes Mitgefühl zum Tod von Michail Gorbatschow geäußert haben. Putin werde der Familie am Morgen ein Telegramm schicken, kündigte Peskow an.