Erst vor wenigen Wochen wird Senta Berger nicht nur für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, sondern vom Publikum des Filmfests München mit einem Ständchen zelebriert. Nun wird der 80-jährigen Schauspielerin beim Deutschen Filmpreis eine weitere Ehre zuteil.

Senta Berger wird bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises im Oktober mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film ausgezeichnet. Als Begründung heißt es: "Senta Berger zählt zu den größten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen unseres Landes. Sie ist beim Publikum wie in der Branche gleichermaßen beliebt und hochgeschätzt. Keine Selbstverständlichkeit."

Ulrich Matthes, der Präsident der Deutschen Filmakademie, erklärt die Entscheidung der Auswahlkommission weiter: "Angetrieben von einer enormen Lebenskraft und ausgeprägten Neugier hat sie uns starke, vielschichtige und dabei immer authentische Frauenfiguren geschenkt. Für mich ist sie eine Ikone des deutschen Kinos und eine wunderbare Kollegin! Und ich schätze sie als eine Frau mit Haltung: klug, empathisch und engagiert. Nicht zuletzt ist sie mit einem herrlich selbstironischen Humor gesegnet." Die 80-jährige Schauspielerin wird den Ehrenpreis am 1. Oktober im Berliner Palais am Funkturm in Empfang nehmen.

Senta Berger begann mit 16 Jahren ein Schauspielstudium am Wiener Max Reinhard Seminar. Ihre internationale Filmkarriere führte sie bis nach Hollywood. Sie drehte an der Seite von unter anderem Charlton Heston, Kirk Douglas, Yul Brynner und Alain Delon.

Zuschauer sangen für Senta Berger

Seit Mitte der 1980er-Jahre feierte die Schauspielerin mit Fernsehserien wie "Die schnelle Gerdi" (1989-2004) und "Lilli Lottofee" (1992) große Erfolge. Als Dr. Eva-Maria Prohacek begleitete sie in der ZDF-Krimireihe "Unter Verdacht" über 17 Jahre das Fernsehpublikum. Mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Michael Verhoeven, und der gemeinsam gegründeten Sentana Filmproduktion, produziert sie preisgekrönte TV- und Kinofilme, in denen sie auch teilweise als Schauspielerin zu sehen ist.

Anfang Juli war Berger bereits auf dem Filmfest München mit dem Cinemerit Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Laudator Michael Roll erinnerte sich augenzwinkernd an die Ohrfeigen, die sie sich bei einem gemeinsamen Dreh mal gegenseitig geben mussten. Er habe sich auch geehrt gefühlt, zweimal ihren Liebhaber spielen zu dürfen, sagte der "Kommissarin Lucas"-Darsteller.

Kurz darauf brachten die Zuschauer der der 80-Jährigen ein Ständchen dar, "Somewhere over the Rainbow". Das Lied hatte Berger früher schon selbst gesungen, als Mona in der TV-Kultserie "Kir Royal" (1985), in der das Leben der Münchener Schickeria porträtiert wurde.