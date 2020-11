Lange galt sie als bodenständigstes und natürlichstes Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans. Nun feiert Kendall Jenner ihren 25. Geburtstag und ist eins der gefragtesten Models der Welt. Doch umso erfolgreicher sie wird, desto mehr scheint ihr der Ruhm zu Kopf zu steigen.

Kendall Jenner ist als Tochter von Kris und Caitlyn Jenner im Hause des Kardashian-Jenner-Clans aufgewachsen. An ein Leben im Rampenlicht wurde sie seit Kindertagen herangeführt. Das Ergebnis: Mit zwölf Jahren stand sie erstmals für die Familien-Dokuserie "Keeping Up With the Kardashians" (KUWTK) vor der Kamera, mit 14 Jahren startete sie ihre eigene Modelkarriere. Heute, am 3. November, feiert sie ihren 25. Geburtstag. Das einst schüchterne Mädchen ist erwachsen geworden.

Obwohl Kendall Jenner noch immer eng mit ihrer Mutter und der Familie rund um die Halbschwestern Kourtney, Kim und Khloé Kardashian verbunden ist, steht sie mittlerweile auf eigenen Beinen. 2017 löste die 1,79 Meter große US-Amerikanerin Gisele Bündchen an der "Forbes"-Spitze der bestbezahlten Models ab. Damals wurde Jenners Jahreseinkommen auf rund 22 Millionen Dollar (18,8 Millionen Euro) geschätzt. Bis heute kann sie den Topverdiener-Platz für sich beanspruchen, indem sie für renommierte Modehäuser wie Calvin Klein, Givenchy oder Burberry vor der Kamera steht.

In der Modewelt wird Kendall Jenner als Teil des Kardashian-Jenner-Clans dennoch oft belächelt. Böse Zungen werfen ihr vor, viele Jobs nur wegen ihrer Familie zu erhalten und selbst wenig für ihren Erfolg zu tun. Es sei jedoch genau andersherum, verriet sie in einer KUWTK-Folge. Sie müsse dadurch viel härter arbeiten, um zu erreichen, was sie wolle. Dass Kendall Jenner vor drei Jahren als "Fashion Icon of the Decade" ausgezeichnet wurde, obwohl sie damals noch nicht einmal ein Jahrzehnt in dem Business tätig war, brachte ihr viel Kritik ein. In einer Talkshow antwortete Naomi Campbell auf eine Frage zu Kendall Jenner nur kühl: "Nächste Frage."

Erste Starallüren blitzen durch

Kendall Jenner ist für ihr Geld keinesfalls untätig. Dennoch scheint ihr vieles dank guter Organisation von ihrer Mutter in den Schoß zu fallen. Ob ihr der Erfolg zu Kopf steigt? Bei Instagram präsentiert sich die 25-Jährige gern als bodenständige junge Frau. Sie genießt Lagerfeuer am Strand, Ausflüge in die Natur, Spaziergänge mit ihrem Hund. Die Besuche bei plastischen Chirurgen ihrer Schwestern kritisierte sie früher mit den Worten: "Niemand braucht so was, jeder ist wunderschön, so wie er ist." Doch es existiert auch eine andere Seite, die geprägt ist von Privatjets, schnellen Autos, Luxusreisen und Designer-Stücken. Mittlerweile werden auch der 25-Jährigen zahlreiche Eingriffe nachgesagt wie etwa Wangen- und Lippenfüller, Brustimplantate und ein Augenbrauenlifting.

Mittlerweile wird Kendall Jenner gar ein regelrechtes Diva-Verhalten unterstellt. In Restaurants soll sie kaum Trinkgeld geben und sich dem Personal gegenüber kühl verhalten. 2015 vergaß sie gar, eine Rechnung zu bezahlen. Als die Kellnerin ihr deshalb auf der Straße hinterherlief, habe das Model ihr wütend Geld "ins Gesicht geworfen", wie sie später auf Twitter verriet.

Wie es aussieht, wenn die 25-Jährige aus der Haut fährt, konnten Fans zuletzt in einer der jüngsten "Keeping Up With the Kardashians"-Folgen sehen. Eine Auseinandersetzung mit Schwester Kylie Jenner, ebenfalls erfolgreiche Unternehmerin und Millionärin, endete bei einem Familienausflug handgreiflich. Zuvor hatten sich die beiden Schwestern bereits um ein Outfit gestritten.