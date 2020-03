Kylie und Kendall Jenner zeigen gern, was sie haben. Oder auch das, was sie nicht anhaben. Aktuell präsentieren sich beide in ihren liebsten Bikinis und aalen sich dafür an weißen Sandstränden. Halbschwester Kim Kardashian setzt derweil auf einen völlig anderen Look.

Es ist ein Anblick, der zwar nicht neu, aber immer wieder verzückend ist. Die Schwestern Kylie und Kendall Jenner, ihres Zeichens wiederum Halbschwestern von Kim Kardashian, rekeln sich am Strand, auf einer Terrasse oder wahlweise auf einer Poolliege, um der Öffentlichkeit ihren schönsten Bikini zu präsentieren.

Darauf lässt zumindest schon einmal die Fotoreihe auf dem Instagram-Profil von Kendall Jenner deuten. Zu den vier Bildern, auf denen mal ein Sonnenschutz aus Stroh, dann wiederum das Smartphone ihr Gesicht verdeckt, gibt es daneben so einiges zu sehen. Nämlich den wohlgeformten und super gebräunten Körper der 24-Jährigen in einem Hauch von bunt gemustertem Bikini. Dazu schreibt sie: "Ich und dieser Bikini: Eine Liebesgeschichte." Das können auch ihre Follower so nur unterschreiben, sodass der Post schon acht Millionen Likes und 42.000 Kommentare sammeln konnte.

Schwester Kylie Jenner steht diesem Erfolg in nichts nach. Die 22-Jährige präsentiert ihre Kurven allerdings in einem unifarbenen Zweiteiler in Braun, dessen Slip an der Seite durch goldene Ösen zusammengehalten wird. Dazu fordert sie ihre Abonnenten auf: "Sag etwas Nettes zu mir", worum die sich natürlich nicht lange bitten lassen. Ebenfalls rund acht Millionen Likes und 47.000 positive Kommentare sprechen eine deutliche Sprache.

"Schokolade und Karamell"

Unterdessen lässt sich die berühmte Halbschwester Kim Kardashian weitaus angezogener und weniger glamourös ablichten. Auf ihren neuesten Bildern trägt sie Teile aus der kommenden Yeezy-Kollektion von Ehemann Kanye West. Über ein cremefarbenes Bustier hat sich die 39-Jährige eine ähnlich farbige Puffer Jacket geworfen, kombiniert zu einer irgendwie schief zusammengenähten Schlabberhose in einer undefinierbaren Farbe. Dass diese Bilder dazu noch in irgendeiner Tiefgarage entstanden sind, macht den Kontrast zu den Fotos von Kylie und Kendall Jenner umso größer.

Auf dem Profil von Schwester Kourtney Kardashian gibt es dann aber auch noch das Foto eines ganz anderen Kardashian-Looks. Vollkommen in Latex gehüllt präsentieren sich die 40-Jährige an der Seite ihrer großen Schwester futuristisch anmutend in Braun und Beige. Dazu schreibt sie: "Du bist Schokolade, ich bin Karamell". 1,5 Millionen Followern gefällt der vom Label Balmain stammende Look, viele geben sich in den 22.000 Kommentaren allerdings auch entsetzt. Die Outfits haben die zwei jedenfalls direkt aus Paris mitgebracht. Dort waren sie nämlich mit ihren Töchtern North West und Penelope Disick bei der Fashion Week unterwegs.