Im schönen Odenwald muss eine Blondine die Koffer packen. Weiter nördlich in Niedersachsen hängt der Himmel bereits voller Geigen. Und im tiefsten Bayern geht die Hofwoche nun auch endlich los - sehr zur Freude von Jungspund Hannes und seinen Schafen.

Nach einer Nacht voller Fragezeichen nimmt sich Bullenzüchter Siegfried vor, endlich eine Entscheidung zu treffen. Noch bevor die Sonne über dem schönen Odenwald untergeht soll Klarheit herrschen. Auch Patricia und Simone merken schon beim frühmorgendlichen Holzspalten, dass etwas in der Luft liegt. Die Stimmung auf dem Hof des 64-jährigen Bauern ist angespannt. Beide Hofdamen rechnen sich große Chancen aus. Aber nur Siegfried weiß, für welche Blondine sein Herz wirklich schlägt.

Am späten Nachmittag lässt der Bauer dann endlich die Katze aus dem Sack: "Simone, ich merke da pumpert irgendwas in meinem Herz und es passt. Daher würde ich mich freuen, wenn du die Hofwoche noch bei mir bleibst!" Während sich die Augen der Brandenburgerin mit Freudentränen füllen, senkt sich Patricias Haupt enttäuscht gen Boden. "Sollen sie ihr Glück versuchen, ich gönne ihnen das", knirscht die "Verliererin" gefrustet. Simone hingegen ist "überwältigt".

Wichtige Entscheidungen fallen auch auf den Höfen von Öko-Bauer Christoph und Ackerbauer Stephan. In beiden Fällen neigt sich das Hofwochen-Abenteuer dem Ende zu und alle anwesenden Parteien wollen zum Abschluss ihre Herzen ausschütten und einen Blick in die Zukunft wagen.

Öko-Bauer Christoph und Studentin Lisa gehen auf Tuchfühlung. (Foto: RTL)

Bei den beiden Metal-Seelenverwandten Christoph und Lisa hat der finale Tag noch reichlich Treckerspaß und ein kühles Blondes zu bieten. "Lisa ist eine tolle, beeindruckende Frau. Ich kann mich glücklich schätzen, dass sie mir geschrieben hat!", schwärmt Christoph. Auch Lisas Herz ist gefüllt mit warmen Gefühlen. Die blonde Pharmazie-Studentin sieht ganz viel "Potential". Aber sie will es ruhig angehen und nichts überstürzen. An einer weiteren und intensiveren Kennenlernentwicklung ist aber auch Lisa "sehr interessiert".

"Ich habe Laura sehr liebgewonnen!"

Ebenfalls in freudiger Zukunftserwartung lässt Stephans Hofdame Laura die Blicke in die pfälzische Ferne schweifen. Nach einem ereignisreichen Schlusstag, inklusive spannendem Drohnenflug und wilder Mähdrescher-Fahrt, muss sich die kecke Blondine eingestehen, dass der knuffige Ackerbauer aus der Eifel durchaus ihr "Traummann" werden könnte. Da hat der grinsende Stephan nichts gegen einzuwenden: "Ich habe Laura sehr liebgewonnen!", erklärt Stephan mit hochrotem Kopf.

Pferdefreund Hans und seine Elke kommen sich immer näher. (Foto: RTL)

Bei Milchbauer André am Niederrhein läuft auch alles am Schnürchen. Nach einem deftigen Spiegelei-Frühstück und der feierlichen Gummistiefelübergabe bekommt Hofdame Julia tatsächlich noch ihren zweiten "Cinderella-Moment" auf dem Silbertablett serviert. Im Gegenzug gibt's einen Schnellkurs in Polnisch (Julia hat polnische Wurzeln) und ein grinsendes Gesicht, sowie große Augen, als es bei der Dachbodenbesichtigung um aufschlussreiche Zukunftsvisionen geht ("Also hier drüben wäre Platz für ein schönes Kinderzimmer!"). Dass es am Ende des Tages beim gemeinsamen Melken der Kühe nicht ganz so flutscht, ist nicht der Rede wert. Julia und André lachen die vielen Fehlversuche einfach weg und verabschieden sich händchenhaltend in Richtung Wohnbereich.

Carolin begrüßt ihren zweiten Hofboy

Auf dem Pferdehof von Huftier-Liebhaber Hans spürt Hofdame Elke die täglich wachsende "Kraft der Tiere". Der gute Hans hat diesbezüglich aber auch viel zu bieten: Pferde, Mini-Schweine, Hühner, Hund "Cookie" und ein Kaninchen: Bei so viel Auswahl weiß die 62-jährige Besucherin gar nicht wohin mit ihrem Streicheltrieb. An Streicheleinheiten ist auf dem Hof von Pferdewirtin Carolin erstmal nicht zu denken. Zwar steht in Gestalt von Marcel bereits der zweite Hofboy erwartungsfreudig auf der Matte. Aber Carolin ist nach der Gefühlspleite mit Lukas noch vorsichtiger geworden - auch wenn der Traum von einer Zukunft in Harmonie und inniger Zweisamkeit immer noch lebt. Marcel gibt sich gleich viel Mühe, um die Weichen richtig zu stellen: "Caro und ich sind einfach auf einer Wellenlänge!", erklärt der Mann mit der Glatze und dem ansteckenden Lächeln.

Fehlen noch Schafzüchter Hannes aus Bayern und seine Kinderpflegerin Jenny. Die beiden Turteltauben genießen ihren ersten Hofwochentag fernab vom Arbeitsstress. Die Eltern und der Bruder von Hannes heißen die sichtlich nervöse Hofdame genauso herzlich Willkommen wie die wunderschöne bayerische Landschaft. Bei so viel Sonnenschein und gesunder Landluft kann man doch nur mit guter Laune und viel Hoffnung in die Hofwoche starten.