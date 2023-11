Zuckersüße Anmachsprüche, ein paar Mollen zum warm werden und Verständnis für alles und jeden: Zum Start der Hofwoche zeigen sich die beziehungswilligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten von ihrer besten Seite.

Die Liebesbriefe sind archiviert, das Scheunenfest ist auch schon Geschichte: Für die Bäuerinnen und Bauern der diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Staffel steht nun endlich das große Hofwochen-Abenteuer auf dem Programm.

"Bauer sucht Frau" in TV und Stream "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Milchbauer André vom Niederrhein hat sich für die Abholung seiner Julia extra schick in Schale geschmissen. Eine Kutsche und ein bunter Blumenstrauß sollen dabei helfen, dass das Eis schnell gebrochen wird. Die 29-jährige Projektmanagerin genießt ihren "Cinderella-Moment" und kommt auch später auf Andrés Hof aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Rinder-Experte legt aber auch ein gutes Tempo vor. Flaschenbier im Schlafzimmer, eine flauschige Hundewelpen-Vorführung und der erste Anmachspruch der Staffel ("Du bist schon 'ne Praline!") sorgen bei der sichtlich begeisterten Julia für wohlige Gefühle.

Auch bei Ackerbauer Stephan und seiner Laura läuft es wie am Schnürchen. Der 31-jährige Landwirt und die 26-jährige medizinische Fachangestellte genießen die lange Traktorfahrt bis zum Hof mit reichlich Rosé und ersten körperlichen Annäherungsversuchen: "Wir lachen sehr viel, das gefällt mir", grinst der Bauer, der bisher noch nie in einer festen Beziehung war.

Wangenküsse unter der Eifel-Sonne

Hans und Elke blicken sich tief in die Augen. (Foto: RTL)

Pferdewirtschaftsmeister Hans ist ebenfalls schon lange Single. Nach zehn Jahren Einsamkeit soll es nun mit Elke endlich wieder in Richtung Zweisamkeit gehen - und die Zeichen stehen gut. Die beiden Turteltauben konnten schon beim Scheunenfest die Finger nicht voneinander lassen. Auf der Hofterrasse des sensiblen Rheinländers blicken sich die zwei tief in die Augen. Aber nicht nur das: Immer wieder küssen sich Elke und Hans gegenseitig zärtlich auf die Wange. Hier hat Amor bereits gute Arbeit geleistet.

Noch nicht ganz so prickelnd läuft es auf dem Pferdehof von Carolin. Der in einem luxuriösen Wohnmobil einquartierte Lukas hat zwar viel Humor und kann auch wunderbar mit Carolins Kälbchen. Aber so richtig will der Funke bei der blonden Pferdewirtin mit den hohen Beziehungsansprüchen noch nicht überspringen: "Es hat noch nicht klick gemacht, aber vielleicht kommt das ja noch", hofft Carolin.

Mit den Händchen auf den Schenkeln …

Viel Hoffnung haben auch Patrizia und Simone mit im Gepäck. Die beiden Auserwählten von Bauer Siegfried legen auf der Traktorfahrt zum Hof sogleich Hand an. Mit den Händchen auf den strammen Schenkeln des Bauern fährt es sich gut auf dem Pfad ins Liebesglück. Aber für welche Dame wird sich der Apfelwein-Liebhaber irgendwann entscheiden? Noch liegen die forsche Gebäudereinigerin (Simone) und die noch etwas zurückhaltende Betreuungskraft (Patrizia) gleich auf.

Dann wären da noch Öko-Bauer Christoph und Spätzünderin Lisa. Die sich immer mal wieder gerne vom Fokus des großen Ganzen entfernende Pharmazie-Studentin sorgt auch diesmal für einen kleinen Aufreger. Wir erinnern uns: Beim Scheunenfest ließ Lisa den armen Christoph ganz schön lange zappeln. Gerade erst auf dem Hof angekommen, kommt die Blondine mit dem nächsten Dämpfer um die Ecke: "Ich kann leider nur drei Tage bleiben, weil ich noch für die Uni büffeln muss", erklärt Lisa.

Metal-Bauer Christoph zeigt erneut Verständnis für Lisas Situation. "Ich kann das total nachvollziehen", sagt der junge Mann, der für den rustikalen Umbau seines Gäste-Badezimmers fast ausschließlich recycelte Baustoffe verwendet hat - ein Umstand, der Fleischesserin Lisa sogar für einen kurzen Moment vergessen lässt, dass Christoph ernährungstechnisch eher zum "Team Apfel" tendiert. Wurst, Obst, kalte Mollen: Am Ende entscheidet eh das Herz und nicht der Magen - und die Herzen von Lisa und Christoph rocken definitiv im selben Takt. In diesem Sinne: Pommesgabeln in die Luft und ein Prosit auf die Liebe!