Auf den "Bauer sucht Frau"-Höfen starten die Herzen ihre ersten Hüpfversuche - mit Erfolg. Es gibt aber auch Schauplätze, an denen es noch nicht ganz so rund läuft. Auf einem Hof muss der Traum von der großen Liebe gar vorzeitig begraben werden.

Für fünf Bauern und eine Pferdewirtin starten die Hofwochen und damit wahrscheinlich auch das bis dato größte Liebesabenteuer im Leben der Kandidaten. Der Odenwälder Siegfried ist ganz hin und weg von seinen Hofdamen Simone und Patricia. Während die Erstgenannte am frühen Morgen noch die Tagesgarderobe sortiert, zieht ihre Konkurrentin in der Küche bereits sämtliche Flirtregister. Mit klimpernden Augen und schmachtendem Lächeln umgarnt Patricia ihren Bullenzüchter. In Windeseile landet der leckere Aufschnitt vom Regal im alten Weinkeller auf dem Frühstückstisch. Angelockt vom frischen Kaffeeduft macht die dazustoßende Simone große Augen: "Wie jetzt? Ihr habt nur für euch gedeckt?", mosert die Brandenburgerin, die kurz darauf zum Gegenschlag ausholt.

Allein mit ihrem kauzigen Traumprinzen setzt Simone im alten Weinkeller zum ersten Staffelkuss an. Und nicht nur das: Auch bei der späteren Heuballen-Olympiade hat die kecke Blondine im Vergleich zu ihrer Mitstreiterin eindeutig die Nase vorn. Siegfried beteuert zwar, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe. Aber Patricia muss sich anstrengen und liebestechnisch richtig ins Zeug legen, will sie den Vorsprung ihrer Konkurrentin noch aufholen.

Das Liebesbarometer schlägt voll aus

Auf Wolke sieben: Öko-Bauer Christoph und Lisa. (Foto: RTL)

Julia ist schon dort angekommen, wo Patricia und Simone noch hinwollen: im Herzen ihres Bauern! Bereits nach zwei Hoftagen schlägt Andrés Liebesbarometer voll aus. Nach gerade erst geborenen Kälbchen und blutjungen Hundewelpen ist die stets lasziv säuselnde Julia das süßeste Wesen auf dem Hof - zumindest in den Augen des sichtlich verknallten Milchbauern. Ebenfalls schon auf Wolke sieben schweben Pferdewirtschaftsmeister Hans und Langhaar-Landwirt Christoph. Während der blonde Metal-Maniac mit dem Faible für zottelige Rinder von Hofdame Lisa gar nicht genug bekommen kann und sich auf der grünen Weide sogar zum Rinder-Haarflecht-Kurs überreden lässt, führt Pferdenarr Hans seine Elke in die emotionale Welt des Springreitens ein. Die ist auch ohne Reiter faszinierend.

Schon beim Anblick des holden Huftieres, dass da so galant und kraftvoll zugleich über die aufgebahrten Hindernisse hüpft, kommen der sensiblen Unterfränkin die Tränen: "Ich danke dir für diesen unvergesslichen Moment!", jauchzt die Hofdame ihrem holden Prinzen zu. Bei Hochland-Rinderexperte Christoph sorgen ein selbstgemachtes Pilzragout und Melkspaß unter freiem Himmel für gute Laune. "Ach toll, Lisa isst mit geschlossenem Mund und schmatzt nicht!", freut sich Christoph.

"Wir gehen als Freunde auseinander!"

Auch Ackerbauer Stephan und die lebenslustige Laura befinden sich in einer "sehr gesunden Kennenlernphase" - ein Zustand, den man auch auf dem Pferdehof von Carolin nur allzu gerne genießen würde. Aber zwischen der bisweilen etwas unterkühlt und schroff auftretenden Pferdewirtin und ihrem Hofboy Lucas will der Funke der Liebe irgendwie nicht so richtig überspringen. Weder beim Pferdeäpfel-Weitwurf noch beim Sortieren der Hühnereier kommen sich die beiden Kandidaten auf romantische Weise näher: "Ich habe das Gefühl, dass es bei uns eher in die freundschaftliche Richtung geht", stellt Lucas mit bedröppelter Miene fest.

Carolin widerspricht ihm da nicht - und so kommt es schon nach zwei Tagen zum ersten vorzeitigen Abbruch der Staffel. "Wir gehen als Freunde auseinander!", erklärt Carolin. Na, das ist doch wenigstens etwas. Wie sang der Kaiser doch einst so schön: "Gute Freunde kann niemand trennen …"