Wünsch Dir was? Nicht bei "Die Höhle der Löwen".

In der Löwenhöhle kommt es diesmal zu einem "Zahlenkampf" ohne Sieger. Statt sich am Ende irgendwo und irgendwie zu einigen, bleiben ein Löwe und ein Gründer stur. Die Folge: Trotz Interesse und Angebot kommt kein Deal zustande.

Im Kampf um die begehrten Löwen-Deals werden sich Investoren und Gründer bei gegenseitigem Interesse meist schnell einig. Nach dem obligatorischen Beraten mit der Familie und einer kurzen Verhandlungsrunde mit dem oder den Löwen, strecken die mit einem Deal-Angebot konfrontierten Gründer in der Regel freudestrahlend beide Daumen nach oben. Manchmal führen zunächst überbrückbar erscheinende Differenzen bezüglich der Firmenanteilabgaben aber auch dazu, dass am Ende gar nichts mehr geht.

"Die Höhle der Löwen" im TV "Die Höhle der Löwen" ist immer montags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

In der vierten Folge der aktuellen "Die Höhle der Löwen"-Staffel läuft zunächst alles ganz normal. Den Anfang macht das bayerische Gründerpaar Nadine und Marcel Stiller. Die Experten für Haargummis haben ihr Volumen-Haargummi "Volummi" mit dabei und begeistern damit gleich vier Investoren. Am Ende greift die Kombi Williams-Tillman zu und freut sich über ein neues Highlight auf dem Haargummi-Markt.

Fleckenweg-Kegel für Weingläser und Biertulpen

Nicht ganz so gut läuft es für Prof. Dr. med. Daniel F. à Wengen und Monika Küsel aus der Schweiz. Die beiden Golf-Fans gehen mit ihrem mitgebrachten Putter aus Acrylglas ("Iceblock Putter") leer aus. Danach wieder laut jubeln dürfen der 28-jährige Wolf Weimer aus München und die gleichaltrige Linda Koller aus Dresden. Während der Erstgenannte den Großunternehmer Carsten Maschmeyer von seiner "Zeitung zum Hören"-App "Articly" überzeugen kann ("Wir bauen bei uns European Tech-Champions auf – Du könntest einer sein!"), lockt die "One Woman Show" aus Sachsen vor allem Regale-König Ralf Dümmel aus der Reserve. Mit ihrem innovativen Fleckenweg-Kegel für Weingläser und Biertulpen ("Brilamo") trifft die Gründerin beim Experten für selbstentwickelte Problemlöser voll ins Schwarze.

Als letzter Gründer betritt "Wunschkapsel"-Erfinder Dr. Lars Meyer aus Rödinghausen die Löwenhöhle. Es ist der Moment, im dem es auf dem Sessel von Orthomol-Chef Nils Glagau erstmals so richtig unruhig wird. Der sonst so gelassen auftretende Löwe mit der unvergleichlichen Nahrungsmittelergänzungs-Expertise spitzt die Ohren und ist ganz gespannt, was der ebenfalls auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Gründer mit im Gepäck hat. "Mit mir und meiner 'Wunschkapsel' lässt sich Nahrungsergänzung neu und individuell gestalten", verspricht Dr. Lars Meyer.

Nils Glagau spitzt die Ohren

Für seinen "Konfigurator für individuelle Nahrungsergänzung" fordert der Gründer 200.000 Euro und bietet dafür im Gegenzug zehn Prozent der Firmenanteile. Schnell ist klar: Hier kennt sich einer aus. Dr. Lars Meyer präsentiert sich und seine "Wunschkapsel" von der besten Seite. Allerdings gibt es einen "kleinen" Haken. Das Start-up belasten mittlerweile 800.00 Euro Verbindlichkeiten - ein Umstand, mit dem die meisten der anwesenden Löwen sich nicht anfreunden können und wollen. Die Folge: Trotz eines professionellen und sehr leidenschaftlichen Pitches sitzt am Ende "nur noch" Nils Glagau mit ausgebreiteten Armen in seinem Sessel.

"Wenn man einen wissenschaftlichen Test vorausschickt und ich dreißig Prozent deiner Anteile bekomme, sind wir im Geschäft!", eröffnet Glagau das finale Gespräch. Für den Gründer wird es nun ernst. Nimmt er das Angebot des Löwen an oder kontert er mit einem Gegenangebot? Ein kurzer Anruf mit der Frau Gemahlin bringt schließlich Licht ins Dunkel: "Ich würde 25 Prozent meiner Anteile anbieten", so der Gründer. Aber Nils Glagau lässt nicht locker. Der Löwe bleibt bei seinem Angebot. Sekunden später ist der Drops gelutscht. Da nun auch der Gründer auf stur stellt, schließt sich die Pitch-Akte "Wunschkapsel" trotz Löwenangebot mit dem Stempeldruck "No Deal!" Rief da gerade jemand: "'Die Höhle der Löwen'" ist kein Wunschkonzert!"?