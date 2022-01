Nach zwölf Jahren nimmt Kommissar Bukow seinen Hut. Zum Abschied zieht man in Rostock alle Register. Bela B ist dabei, Bukows Kontrahent von einst, Subocek, auch Amor legt sich ins Zeug. Gibt es ein Happy End für Katja König und ihren Kollegen? Das bleibt bis zum Sonntagabend Verschlusssache.

Was passiert?

Im Rostocker Musikclub MIAU kocht der Saal. Jo Mennecke (Bela B Felsenheimer) und seine Band geben ein Konzert, die Stimmung ist überragend. Was man von Tito (Alexandru Cirneala) nicht behaupten kann: Der Clubchef mit dem Draht zur Unterwelt, so etwas wie der designierte Erbe des ermordeten Bukow senior, liegt tot in einem Lagerraum neben der Bühne. Zunächst steht der latent abgehalfterte Mennecke bei Kommissar Sascha Bukow (Charly Hübner) und Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) im Fokus, es gab Streitigkeiten um ausstehende Gagen, von einem Handgemenge ist die Rede.

Es dauert jedoch nicht lang, dann ist in Rostock unter allen Töpfen Feuer. Mit Zoran Subocek (Aleksandar Jovanovic) wird ein alter Bekannter Bukows aus dem Knast entlassen. Der skrupellose Gangster terrorisierte in der Vergangenheit den Senior, zudem hat ihm Mithäftling Guido Wachs gesteckt, dass Bukow und König einst Beweismittel gefälscht gehaben. Und dann ist da ja auch noch die Love Story zwischen den beiden Kriminalern: Kürzlich sind Bukow und König einander in die Arme gesunken, teilen sich nun sogar die Zahnbürste, was beiden nicht unbedingt gleich gut gefällt. Hat das frischverliebte Paar mit prallgefüllten Problem-Rucksäcken Aussichten auf ein Happy End? Eine Frage, die beide in die Knie zwingt.

Worum geht es wirklich?

Als Bukow und König vor gut zwölf Jahren in Rostock zum Polizeiruf 110 antraten, sorgte das durch die Bank für Furore und beste Kritiken. Eigenwillige Ermittler, packende Fälle, seitliche Storystränge, die zuweilen spannender gerieten als der Fall selbst, mal brutal und straight, dann wieder mit leisen Tönen und psychologischem Tiefgang, dabei immer spannend und unterhaltsam. Mit Bukows Abschied nun ging es Anika Wangard (Drehbuch) und Eoin Moore (Drehbuch und Regie) vornehmlich um eines, eine Hommage an das Format. Was die ersten 73 Minuten von "Keiner von uns" angeht, die es im Pressebereich zu sehen gab, kann man durchaus sagen: Mission erfüllt.

Wegzapp-Moment?

Gibt es nicht, im Gegenteil, man möchte Bukows letzten Einsatz bis zur letzten Sekunde aufsaugen. Nur ein produktionstechnisches Detail in Sachen Drehort fällt auf: Den Musikclub MIAU von Rostock, wo es ja tatsächlich den MAU-Club gibt, mal eben in eine andere Hansestadt zu verlegen, in einen Liveclub, der dortigen Konzertgängern sicher umgehend bekannt vorkommen wird, kommt ein bisschen merkwürdig rüber.

Wow-Faktor?

Extrem hoch. Abschied ist ein scharfes Schwert, lieber Charly Hübner, dabei hat der Schreiber dieser Zeilen die sicherlich äußerst aufreibende Schluss-Viertelstunde noch nicht einmal gesehen.



Wie war's?

10 von 10 Punkten - nicht ganz offiziell, die Wertung, aufgrund der eingeschränkten Darreichungsform, dennoch: Einen wie Bukow vermisst man jetzt schon. Schön war es. Hart. Und schön.