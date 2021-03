Bundeskanzlerin Merkel in der vergangenen Woche bei einer Sitzung des Bundeskabinetts.

Bund und Ländervertreter streben für den Corona-Gipfel am morgigen Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns an. Zugleich werden Lockerungen in Aussicht gestellt. Anders als im vergangenen Jahr sollen beispielsweise Verwandtenbesuche zu Ostern möglich sein.

Die sogenannte Vierergruppe strebt für die Bund-Länder-Gespräche am morgigen Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns an. Zugleich werden Lockerungen in Aussicht gestellt. Anders als im vergangenen Jahr sollen beispielsweise Verwandtenbesuche zu Ostern möglich sein. In der Vierergruppe sind das Kanzleramt, die Länder Berlin und Bayern sowie Vizekanzler Olaf Scholz vertreten.

Private Treffen sollen künftig für zwei Haushalte möglich sein, aber maximal fünf Personen nicht überschreiten, heißt es in einem Entwurf der Vierer-Runde für die morgige Konferenz, der allerdings nur den aktuellen Stand der Beratungen abbildet. Im letzten Bund-Länder-Beschluss war festgelegt worden, dass ein Hausstand nur eine weitere Person treffen darf. Kinder bis 14 Jahre werden jeweils nicht mitgezählt.

In Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 oder unter 50 Neuinfektionen pro Woche soll die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften erweitert werden "auf den eigenen und zwei weitere Haushalte mit zusammen maximal zehn Personen". Die Zahlen stehen jeweils in eckigen Klammern, was bedeutet, dass noch Klärungsbedarf besteht.

Sonderregel für Ostern

Weitere Lockerungen soll es über Ostern geben. "Das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage hat eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden können." Demnach sollen die Länder über die Osterfeiertage Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zulassen; Kinder bis 14 Jahren zählen bei dieser Regel nicht mit. Zugleich enthält die Passage einen Appell, "Kontakte in den fünf bis sieben Tagen vor dem Familientreffen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren (Schutzwoche) und von den Corona-Testangeboten Gebrauch zu machen".

Generell wird der Lockdown allerdings verlängert. "Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig, sofern dieser Beschluss keine abweichenden Festlegungen trifft", heißt es in dem Entwurf wortgleich wie im Beschluss vom 10. Februar. "Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum 28. März 2021 verlängern."

Ein oder zwei kostenlose Schnelltests pro Woche

Punkt 1 des Entwurfs ist die Ergänzung der nationalen Teststrategie bis Anfang April. Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne, "stellen regelmäßige Corona-Tests einen wichtigen Baustein dar, um mehr Normalität und sichere Kontakte zu ermöglichen". Die Länder sichern dem Entwurf zufolge zu, das Personal in Schulen und Kitas sowie "alle Schülerinnen und Schüler" wöchentlich ein oder zwei Mal kostenlos mit Schnelltests zu testen. Zudem sollen die Unternehmen in Deutschland verpflichtet werden, "ihren in Präsenz Beschäftigten" ebenfalls wöchentlich ein oder zwei Schnelltests "einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis" anzubieten.

Auch alle anderen Bürgerinnen und Bürgern sollen einmal oder bis zu zwei Mal wöchentlich kostenlos einen Schnelltest machen können. In allen drei Fällen gibt es in der Viergruppe offenbar eine Kontroverse, ob die Schnelltests ein oder zwei Mal pro Woche gemacht werden; auch diese Zahlen stehen jeweils in eckigen Klammern.

In dem Entwurf findet sich nichts dazu, ob zu Ostern auch Urlaub möglich sein wird. Das Papier enthält allerdings einen Appell, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten. Über weitere Öffnungsschritte werde auf der nächsten Bund-Länder-Konferenz beraten.

Auch über weitere Öffnungen bei den Schulen steht in dem Papier nichts. Das Thema war bereits beim letzten Treffen am 10. Februar umstritten. Da die Schulen ohnehin in der Länderkompetenz liegen, wurden sie offenbar ausgeklammert.

Dieser Artikel wird fortlaufend akualisiert.