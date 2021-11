SPD, Grüne und FDP kündigen "Koalition auf Augenhöhe" an

Ampel will "Fortschritt wagen"

Mit Spannung wird die Präsentation des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP erwartet. Die Ampel-Koalitionäre in spe geizen dann auch nicht mit großen Worten. Von Fortschritt, Mut, Zuversicht und einem Kurswechsel ist die Rede.

Die Parteien der geplanten Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag unter dem Titel "Mehr Fortschritt wagen" geeinigt. SPD, Grüne und FDP schlossen ihre Koalitionsverhandlungen ab, als nächster Schritt müssen nun die jeweiligen Parteigremien dem Koalitionsvertrag zustimmen. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte eine "Koalition auf Augenhöhe" an. Ziel sei keine Politik "des kleinsten gemeinsamen Nenners", sondern gemeinsam "eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts", um "das Land besser zu machen". Weiter sagte er: "Uns eint der Glaube an den Fortschritt."

Die künftigen Koalitionspartner verständigten sich unter anderem auf den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr in Deutschland. Mit einem neuen Bürgergeld soll die bisherige Grundsicherung umgebaut werden. Der Mindestlohn soll auf zwölf Euro pro Stunde steigen. Auch zentrale Klimaziele sind in dem Papier aufgeführt - darunter etwa, den geplanten Kohleausstieg "idealerweise" auf das Jahr 2030 vorzuziehen.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck bezeichnete den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP als ein Dokument des Mutes und der Zuversicht. Während der Verhandlungen hätten sich einige Krisen dramatisch zugespitzt, so Habeck mit Blick auf die Flüchtlingssituation in Osteuropa und die Corona-Krise. Man werde alles Notwendige tun, um die vierte Welle beherrschbar zu halten. In einer Zeit großer Sorge und Verunsicherung brauche es ein Dokument des Mutes und der Zuversicht - "ein solches legen wir Ihnen hiermit heute vor".

Aus Sicht von FDP-Chef steht die angestrebte Ampel-Koalition für einen Kurswechsel. Die drei Parteien hätten ihre Unterschiedlichkeiten in Wahlkämpfen nicht verborgen, so Lindner. "Aber wir haben uns in einem Punkt eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich den Status quo zu überwinden." Dafür habe die junge Generation sie auch gewählt. Im Land sei zu spüren, dass es den Wunsch nach Veränderung gebe.