Für Freiberufler oder auch Startups ist die flexible Anmietung von Arbeitsplätzen eine oft smarte Lösung. Insbesondere in den Großstädten gibt es ein vielfältiges Angebot. Taugen die Websites der Unternehmen als Informationsquelle?

Unternehmen, die Co-Working-Spaces anbieten, bieten im Internet insgesamt einen guten Service. Dabei reichen die Leistungen der Anbieter von "gut" bis "ausreichend", wie eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität zeigt.

Die meisten Websites können mit einem hohen Informationswert rund ums Co-Working-Angebot überzeugen. So zählen etwa eine Übersicht und Erklärung zu den angebotenen Arbeitsplatzmodellen sowie die Information über vor Ort verfügbare Serviceleistungen, beispielsweise einer Druckernutzung, überall zum Standard.

Oft hoher Informationswert, aber nicht immer Preistransparenz

Dagegen bleiben die Preise teils vage. So informieren zwei der zehn Unternehmen online gar nicht über die täglichen und monatlichen Kosten, etwa bei Buchung eines flexiblen oder festen Arbeitsplatzes.

Auch bei den Online-Basics zeigen die Office-Spezialisten Stärken wie Schwächen. So weisen alle Unternehmen wichtige Kontaktinformationen für Interessenten aus. Dagegen werden einzelne Inhalte und Services wie FAQ, Glossar, Standortsuche, Rückrufservice oder Direct-Messaging-Angebot (etwa via Chat) nur punktuell oder von keinem Unternehmen angeboten.

Guter Einstieg ins Thema Co-Working

In der Nutzerbewertung überzeugen die Websites vor allem hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit - insbesondere die Übersichtlichkeit, die Optik sowie die oft einfache und intuitive Navigation können hier punkten. Dagegen bemängeln die Nutzerinnen und Nutzer in über einem Drittel der Fälle den (zu geringen) Umfang der bereitgestellten Inhalte. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät: "Wer auf der Suche nach einem flexiblen Arbeitsplatz ist, für den halten die meisten Co-Working-Spaces-Anbieter online ein gutes Informationsangebot bereit. Viele Unternehmen bieten übrigens auch virtuelle Rundgänge in den Räumlichkeiten an, was hilfreich für die Entscheidungsfindung sein kann."

Anbieter mit dem besten Online-Service

Testsieger ist Wework mit dem Qualitätsurteil "gut". Der Co-Working-Spaces-Anbieter punktet sowohl in der Internetanalyse als auch bei der Nutzerbetrachtung und erzielt im letzteren Untersuchungsbereich den Bestwert im Test. Die Website beinhaltet umfangreiche allgemeine und themenspezifische Informationen sowie Funktionen, etwa eine Erklärung der unterschiedlichen Arbeitsplatzmodelle oder eine Standortsuche. In der Nutzerbewertung überzeugen insbesondere Umfang, Struktur und Verständlichkeit der Inhalte.

Spaces erzielt mit dem Qualitätsurteil "gut" Rang zwei. Die Website des Unternehmens bietet in puncto themenrelevanter Informationen und Funktionen den im Anbietervergleich höchsten Informationswert. Dabei sind essenzielle Auskünfte, wie eine Übersicht angebotener Arbeitsplatzmodelle, direkt auf der Startseite zu finden. Auch aus Nutzersicht überzeugt der Internetauftritt dank einer einfachen und intuitiven Navigation sowie strukturierten, umfangreichen und verständlichen Inhalten.

Den dritten Platz belegt Work Republic, ebenfalls mit einem guten Gesamtresultat. Das Unternehmen stellt für Interessenten unter anderem umfangreiche Basisinformationen bereit, zu denen auch ein FAQ-Bereich zählt. Zudem werden zahlreiche Kontaktinformationen geliefert, darunter auch ein Rückrufservice. Nutzer bewerten den Internetauftritt darüber hinaus als übersichtlich und bedienungsfreundlich.