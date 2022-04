Die Deutsche-Bank-Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen bereits wieder deutlich von ihrem Jahrestief nach oben hin absetzen. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger auch dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn der Kurs stagniert oder fällt.

Die Deutsche-Bank-Aktie startete mit massiven Kursausschlägen in das Jahr 2022. Zunächst konnte die Aktie nach der Veröffentlichung der erfreulichen Nachrichten in Form einer nachhaltigen Rückkehr in die Gewinnzone bis zum 10. Februar 2022 auf bis zu 14,64 Euro zulegen. Dann reagierte die Aktie - genauso wie die meisten Bankaktien - äußerst heftig auf den russischen Angriff auf die Ukraine und verzeichnete am 7. März 2022 um 44 Prozent tiefer bei 8,16 Euro ein neues Jahrestief.

Danach erholte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 11,50 Euro. In einer neuen Analyse bekräftigten die Experten der JPMorgan Chase mit einem Kursziel von 15 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche-Bank-Aktie.

Die Anlage-Idee

Auf dem ermäßigten Kursniveau könnte eine Investition in die als leicht unterbewertet eingestufte Deutsche-Bank-Aktie durchaus interessant sein. Wer das zweifellos vorhandene Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchte und dennoch zu einer Rendite im zweistelligen Prozentbereich kommen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf den Kauf eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann eine Rendite von knapp 18 Prozent abwerfen, wenn die Deutsche-Bank-Aktie bis zum März 2023 deutlich unterhalb der Tiefststände vom 7. März 2022 notiert.

Die Funktionsweise

Wenn die Deutsche-Bank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 7,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. März 2023 mit dem Bonuslevel in Höhe von 13,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DW1QVR2) auf die Deutsche-Bank-Aktie befindet sich die Barriere bei 7,00 Euro. Bei 13,50 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 17. März 2023, am 24. März 2023 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Deutsche-Bank-Aktienkurs von 11,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 11,46 Euro erwerben.

Die Chancen

Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 11,46 Euro kaufen können, ermöglicht es in etwas weniger als zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 17,80 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 39,13 Prozent auf 7,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt die Deutsche-Bank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 7,00 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 11,46 Euro festgestellt, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche-Bank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche-Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.