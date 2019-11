Von Make-up über Parfüm bis hin zu Bodylotion: Für Frauen gibt es unendlich viele Beauty-Adventskalender, deren Warenwert den Kaufpreis oft weit übersteigt. Mit den enthaltenen Überraschungen ist der sonst übliche Stress in der Vorweihnachtszeit fast wie weggeblasen.

Die Weihnachtszeit ist ja bekanntlich die schönste Zeit des Jahres - und sie wird mit einem Adventskalender noch schöner. Besonders für Frauen gibt es mittlerweile viele Varianten, die den Dezember versüßen. Besonders begehrt bei vielen Damen sind Beauty-Adventskalender. Wenn die Ehefrau, Schwester oder Mutter sich für Kosmetik begeistert, dann freut sie sich garantiert über eines dieser Exemplare.

Sephora-Favorites-Adventskalender

Betritt eine Frau einmal den Beauty-Store Sephora, kann der Mann lange warten, bis sie mit dem Stöbern fertig ist. Hier gibt es hochwertige Produkte US-amerikanischer Beauty-Marken für Kosmetikliebhaberinnen, die nun auch in Deutschland erhältlich sind. Einmal bei Sephora gelandet, können sich Frauen kaum entscheiden, was sie zuerst haben möchten. Deswegen gibt es auch dieses Jahr wieder den "Christmas Favorites"-Adventskalender, der die 25 beliebtesten Artikel von Marken wie Huda, Fenty Beauty oder Tarte enthält. Hier sind Make-up sowie Pflege für Körper, Gesicht und Haare im Gesamtwert von 269 Euro drin. Zum Beispiel steckt im Adventskalender auch die "Mascara better than sex" von Too Faced, der "Pro Filt'r Instant Retouch Primer" von Rihannas Make-up-Marke Fenty Beauty oder der "Amazonian Clay 12h"-Blush von Tarte. Der Kalender kostet 89,95 Euro.

Rituals-Adventskalender

Mit Duschgels, Bodylotions, Peelings und weiteren Pflegeprodukten hat es Rituals bis nach ganz oben auf die Beliebtheitsskala bei jungen und auch reiferen Frauen geschafft. Eine interessante Kostprobe des Verwöhnprogramms von Rituals liefert der "Advent Deluxe"-Kalender im rot-goldenen Weihnachtsbaum-Design. Die Luxus-Variante des Rituals-Kalenders liefert ein gut riechendes Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß und kostet 89,90 Euro bei Rituals. Der Versand ist gratis.

Maybelline-Adventskalender

Im Make-up-Bereich gehört der Kalender von Maybelline New York bereits zu den Amazon-Bestellern. Es warten hier auf die Besitzerin 24 verschiedene Schminkprodukte in Originalgröße der Marke, mit denen dann an den Weihnachtsfeiertagen ein wunderschöner Look kreiert werden kann. Auch für Alltags- und Abendlooks sind die enthaltenen Produkte ideal. Das im Adventskalender enthaltene Make-up ist dabei für jeden Hauttyp geeignet und umfasst unter anderem Mascara, Eyeliner, Rouge, Lippenstift und Nagellack.

Biotherm-Adventskalender

Der Adventskalender von Biotherm ist nicht umsonst ein Klassiker unter den Beauty-Kalendern für Frauen. In dem Adventskalender von Douglas für knapp 60 Euro sind Luxus-Pflegeprodukte, Make-up und Parfümproben im Wert von über 200 Euro enthalten. Die Besitzerin dieses Design-Kalenders freut sich beispielsweise über die "Lancôme Hypnôse"-Mascara, ein Lippenbalsam von Khiels oder die "Sì"-Bodylotion von Giorgio Armani.

"Charlotte Tilbury"-Adventskalender

Der "Magic Moon"-Kalender der Luxus-Marke "Charlotte Tilbury" sorgt für 12 Make-up-Looks. Der Adventskalender in einem edlen Turmdesign ist nach dem Öffnen aller Türchen als Schmuckkästchen wiederverwendbar. Enthalten sind vier Charlotte-Tilbury-Produkte in Originalgröße, darunter der "Matte Revolution"-Lippenstift in der Farbe Pillow Talk. In der Reisegröße versüßen dagegen Kosmetikprodukte wie die Schimmer-Creme "Supermodel Body" oder der Kajalstift "Rock'n'Kohl" in der Farbe "Amber Moon" die Adventszeit der Liebsten. Bei Sephora kostet der edle Kalender 184,95 Euro.

"Amazon Beauty"-Adventskalender

Wie jedes Jahr veröffentlicht Amazon auch 2019 wieder den "Amazon Beauty"-Adventskalender mit den Klassikern und Trend-Produkten im Bereich Beauty. Die weißen Boxen können nach der Entnahme des Produkts umgedreht werden. So erscheint am Heiligabend ein dunkleres Design. Und das Beste: Der Adventskalender ist nachhaltig, denn er kann im nächsten Jahr als selbst befüllbarer Kalender wiederverwendet werden. Doch was ist drin? Auf jeden Fall gibt es für die Besitzerin Produkte bekannter Marken, darunter ein Ampullen-Set von Babor, eine Mascara von NYX, eine Sprühkur von Revlon und ein Aha-Gesichtswasser von Alcina.

"Shopping Queen"-Adventskalender

Fans der Vox-Sendung "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer freuen sich über diesen Beauty-Adventskalender im Shopping-Queen-Stil, der vollgepackt ist mit tollen Make-up-Produkten und Accessoires. Im Kalender sind beispielsweise zwei Lippenstifte, drei Lidschatten-Duos, drei Pinsel, eine Pinseltasche, ein Schwämmchen-Applikator, ein Brauenstift, ein Kajalstift, eine Nagelfeile, zwei Lipglosse, drei Nagellacke, ein Trio-Rouge und ein "Shopping Queen"-Schlüsselanhänger enthalten. Es handelt sich ausschließlich um Produkte in Originalgröße.

"The Body Shop"-Adventskalender

Shampoo, Seife, Handcreme und viele weitere Körperpflege-Produkte gibt es im "Dream Big This Christmas"-Adventskalender von The Body Shop. Für 50 Euro erhält man hier im Online-Shop einen Kalender mit einem Warenwert von 99,50 Euro.

Zu den Highlights des Adventskalenders zählen unter anderem die:

Special Edition Juicy Pear Body Butter 50ml

Pink Grapefruit Lip Butter 10ml

Coconut Body Scrub 50ml

British Rose Duschgel 60ml

Vanilla Delight Badebombe 28g

Strawberry Glanz-Spülung 60ml

Mango Lip Butter 10ml

White Musk® Body Lotion 60ml

Mango Seife 100g

"Nyx"-Adventskalender

Mit dem "Love Lust Disco"-Kalender verlängert die Make-up-Marke Nyx die Adventszeit mit einem Silvester-Countdown. Denn anstatt der üblichen 24 Türchen gibt es hier sieben zusätzliche Produkte. Der Warenwert beträgt 229 Euro bei einem günstigen Einkaufspreis von 49,49 Euro bei Zalando. Im Adventskalender sind Lipliner, Lippenstifte, Lippenbalsam, Lidschatten, Concealer und viele weitere Make-up-Produkte enthalten.

"L'occitane"-Adventskalender

Naturkosmetik liegt immer mehr im Trend: Kein Wunder, denn die Inhaltsstoffe sind frei von jeglichen Chemikalien und die Produkte sind mindestens genauso wirksam wie jene konventioneller Kosmetik. Die Beauty-Marke L'occitane verwöhnt Frauen in diesem Jahr wieder auf natürliche Weise mit einem Körperpflege-Adventskalender, der mit verführerisch duftenden Kosmetikprodukten ausgestattet ist. Dazu gehört zum Beispiel eine Mandel-Handcreme, eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme und ein Kirschblüten-Duschgel. Den luxuriösen Naturkosmetik-Kalender im Wert von 83 Euro gibt es im Online-Shop für 49 Euro.