Die RWE-Aktie wird wegen der Übernahme einer US-Solarfirma von Experten mit hohen Kurszielen zum Kauf empfohlen. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die positiven Erwartungen nicht ganz erfüllen.

Durch die 6,8 Milliarden teure Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses erhält RWE einen starken Schub für die grüne Expansion in den USA, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für erneuerbare Energien. Diese positive Unternehmensnachricht und der bereits für das Jahr 2030 geplante vollständige Kohleausstieg konnte in den vergangenen Tagen im freundlichen Marktumfeld den Kurs der RWE-Aktie deutlich beflügeln.

Wenn sich die positiven Erwartungen der Mehrheit der Experten, die die RWE-Aktie wegen der Übernahme der als attraktiv eingeschätzten US-Solarfirma mit Kurszielen von bis zu 60 Euro (JP Morgan Chase) erfüllen, dann sollte der Aktienkurs in Zukunft zumindest gut unterstützt sein.

Die Anlage-Idee

Anlegern, die der Versorgeraktie wegen der positiven Nachrichtenlage noch weitere Kurssteigerungen zutrauen, könnte auch auf dem aktuell hohen Niveau der Kauf der RWE-Aktie als attraktiv erscheinen. Wer allerdings das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufs deutlich reduzieren möchte und dennoch eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich erzielen will, könnte als Alternative zum Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der RWE-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Die Funktionsweise

Wenn die RWE-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 25 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 22. Dezember 2023 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HB7YJF4) auf die RWE-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 15. Dezember 2023, aktivierte Barriere befindet sich bei 25 Euro. Beim RWE-Aktienkurs von 38,93 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 41,12 Euro erwerben.

Die Chancen

Da das Zertifikat derzeit mit 41,12 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Dezember 2023 einen Bruttoertrag von 21,60 Prozent (=18 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 35,78 Prozent auf 25 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt der Kurs der RWE-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 25 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine RWE-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 41,12 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.