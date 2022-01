Ein geleakter Brief von Tennis Australia an die Tennisstars beweist, dass der Verband das Visa-Debakel von Novak Djokovic verursacht hat. Das Dokument sagt ungeimpften Spielern fälschlicherweise die Einreise zu. Derweil erklärt Frankreich, ein ungeimpfter Djokovic dürfe zu den French Open.

Ein geleaktes Dokument zeigt, dass Tennis Australia ungeimpften Spielern fälschlicherweise mitgeteilt hat, sie dürften zu den Australian Open einreisen, wenn sie sich innerhalb der letzten sechs Monate mit Covid-19 infiziert hätten. Der Brief wurde laut der australischen Zeitung "Herald Sun" vom Tennisverband am 7. Dezember an die Spielvereinigung Association of Tennis Professionals (ATP) geschickt und dann an die Spieler weitergeleitet.

In dem Dokument heißt es, dass nicht geimpfte Spieler nachweisen müssten, dass sie innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein, um einreisen zu können. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und sein Team sollen ein Visum mit einer medizinischen Ausnahmeregelung unter Berufung auf eine kürzlich erfolgte Covid-Infektion beantragt haben. Am Flughafen wurde das Visum des Serben widerrufen und die Einreise nicht gestattet. Weil Djokovic nicht ausreisen wollte, wurde er in ein Einwanderungshotel geschickt. Eigentlich dürfen nur geimpfte Menschen nach Australien einreisen.

Ein Abschnitt des Schreibens nennt einen Grund für eine vorübergehende medizinische Ausnahme für ein Visum eine "kürzliche PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion (nach dem 31. Juli 2021), bei der die Impfung bis sechs Monate nach der Infektion aufgeschoben werden kann". Spieler sollten demnach das PCR-Laborergebnis des ersten positiven Tests, den Antikörperspiegel, falls vorhanden, vorlegen. Für das für die Ausnahmegenehmigung zuständige Gremium, so das Schreiben an die Spieler weiter, könne es "auch hilfreich sein, wenn Sie ein Schreiben Ihres Arztes oder der Gesundheitsbehörde vorlegen können, in dem erklärt wird, warum Sie nach einer Covid-19-Infektion keine vollständige Dosis eines zugelassenen Impfstoffs erhalten haben".

Frankreich sagt Djokovic French-Open-Teilnahme zu

Tennis Australia war jedoch bereits im November von der australischen Bundesregierung darüber informiert worden, dass ungeimpfte Personen - auch genesene - nicht in das Land einreisen dürfen. Djokovic war für seine Einreise eine medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt worden, nachdem zwei unabhängige Gesundheitsausschüsse, die von Tennis Australia und von der Regierung des Bundesstaates Victoria eingesetzt wurden, eine Überprüfung vorgenommen hatten. Ob Djokovic in den vergangenen sechs Monaten an Corona erkrankt war oder nicht, ist nicht bekannt.

In vielen anderen Teilen der Erde dürfte der mutmaßlich ungeimpfte Djokovic aber trotzdem weiter Tennis spielen können in diesem Jahr. So dürfte der Weltranglistenerste seinen Titel bei den French Open im Mai auch dann verteidigen, wenn er nicht gegen Covid-19 geimpft ist, erklärte Frankreichs Sportministerin Roxane Maracineanu gegenüber dem Radiosender France Info. Frankreich verbietet ungeimpften Personen nicht die Einreise in sein Hoheitsgebiet, verhängt aber strengere Beschränkungen als für diejenigen, die die Impfung erhalten haben.

Da die Omikron-Variante weltweit zu einem Anstieg der Erkrankungen führt, hat sich die Frustration der Öffentlichkeit gegenüber ungeimpften Menschen in Frankreich verstärkt. Präsident Emmanuel Macron sagte diese Woche, er wolle die Ungeimpften "nerven", indem er ihnen das Leben schwer macht, um sie dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen.