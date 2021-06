Mit 4:2 und tollem Offensivspiel watscht Deutschland Europameister Portugal ab. Die internationale Presse huldigt dem "Festschmaus in München" und Robin Gosens, "dem König des Spiels". Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen würden dagegen "wie eine Lawine überrollt".

Portugal

A Bola: "Die deutschen Panzer zerstören die fragile portugiesische Abwehr."

Publico: "Der Europameister hat Angst vor Deutschland."

Record: "Ronaldo muss sich in Demut üben."

Frankreich

L'Équipe: "In einem verrückten Spiel brilliert Deutschland trotz eines Rückstandes gegen Portugal. Die Spannung in der Gruppe F bleibt erhalten. Die Deutschen haben eine Leistung von hohem Niveau gezeigt. Zwei Eigentore in einem einzigen EURO-Spiel hat es noch nie gegeben."

Ouest France: "Ein großer Festschmaus in München! In einem hochklassigen Spiel hat 'Die Mannschaft' Portugal eine Lehrstunde erteilt. Mit ihr muss gerechnet werden."

Le Monde: "Das war eine perfekte Reaktion der Deutschen nach der Auftaktniederlage. Sie haben Portugal klar beherrscht. Deutschland ist beim Rennen um das Achtelfinale wieder dabei. Tore, Intensität, Rhythmus, eine Situation auf den Kopf gestellt: Dieses Aufeinandertreffen zweier großer Fußball-Nationen hat alle Versprechen gehalten."

Le Parisien: "Die Mannschaft hat sich mehr als zurückgemeldet. Die junge deutsche Truppe hat die Portugiesen durch ihre Geschwindigkeit zu zwei Eigentoren gezwungen. Die Deutschen haben ihre Krallen gezeigt und die Gruppe F wieder spannend gemacht."

Le Figaro: "Portugal am Boden. Cristiano Ronaldo, obwohl Schütze des ersten Tores, und seine Partner sind schwer auf die Schnauze gefallen. Es war ein verrücktes Spiel."

England

Telegraph: "Deutschland macht Randale: Mit vier Toren vernichtet Deutschland Titelverteidiger Portugal."

Daily Mail: "Deutschland zwingt Portugal in die Knie: Es war DAS Spiel dieser EURO - Havertz und Gosens treffen, dazu zwei Eigentore. Für Ronaldo und Co. geht es jetzt in der Todesgruppe F gegen Frankreich."

Mirror: "Havertz glänzt, Ronaldo brodelt: Ein Thriller mit sechs Toren, Deutschland blamiert Portugal."

Niederlande

AD: "Deutschland zerstört Portugal in einem unvergleichbaren EM-Duell, Glanzrolle für Robin Gosens. An der Hand eines 'halben Niederländers' hat Deutschland sein Los wieder in die eigenen Hände genommen. Die schwer kritisierte Mannschaft spielte in einem herrlichen Spiel gegen Portugal alle Frustrationen weg. Mit zwei Vorlaben und einem präzisen Kopfball erlebte Linksaußen Robin Gosens den Abend seines Fußballlebens."

Voetbal International: "Entfesseltes Deutschland legt Portugal gnadenlos auf die Folterbank. Robin Gosens spielte eine Hauptrolle in der deutschen Show. Nach dem falschen EM-Start war Deutschland scharf aus auf einen Erfolg gegen Portugal. Gegen den Titelverteidiger musste die Wiederauferstehung der Mannschaft gelingen, um zu verhindern, dass die Jagd auf den europäischen Titel schon im Voraus scheitern sollte."

Spanien

Marca: "Deutschland holt beim besten Spiel der EM die Keule raus. Portugal und Cristiano träumen zu Beginn, lassen dann aber nach gegen das enorme Spiel von Löws Männern. Deutschland widmete dem Fußball eine Ode, sie zeigte, dass sie alles erreichen kann."

AS: "Deutschland ist noch so ein Biest. Das Biest war Gosens. Wahnsinnsspektakel des linken Verteidigers der deutschen Nationalmannschaft mit zwei Vorlagen und einem Tor."

Sport: "Möge niemand mehr Deutschland ausschließen. Gosens, der linke Verteidiger, wurde zum Leader beim Torfestival gegen Portugal. Es war eines der bisher besten Spiele der EM.

El Mundo Deportivo: "Deutschland reagiert im großen Stil mit einem Torfestival gegen Portugal. Mit solchen Leistungen gehört Deutschland wieder zum Favoritenkreis."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Eine deutsche Symphonie: Nach dem missglückten EM-Debüt gegen Frankreich bestätigt Löws Truppe, dass die Deutschen im Fußball nie sterben."

Corriere dello Sport: "Gosens´ Show beflügelt die Deutschen. Ronaldo genügt nicht, um die Portugiesen über Wasser zu halten."

Tuttosport: "Deutschland lebt noch, besiegt Ronaldos Portugal und meldet sich in dieser EM zurück."

Corriere della Sera: "Deutschland überrollt Cristiano Ronaldo wie eine Lawine. Der König des Spiels ist diesmal nicht CR7, der jedenfalls ein Tor geschossen hat, sondern Atalantas Star Gosens."

La Repubblica: "Gosens rettet Deutschland. Er ist der deutsche Held, obwohl er bis vor wenigen Monaten in der Heimat ein Unbekannter war, da er nie in einer deutschen Meisterschaft gespielt hat und schon mit 18 ausgewandert ist."