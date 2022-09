Der Tod von Queen Elizabeth II. bewegt die Menschen weltweit. Den Fußball ereilt die Nachricht kurz vor der Halbzeitpause der frühen Spiele der Europa League. Die englischen Klubs reagieren schnell, auch Bundesligist Union Berlin gedenkt der Queen, auch wenn das ursprünglich nicht so geplant war.

Als die Nachricht vom Tod der Queen gestern um 19.30 Uhr deutscher Zeit um die Welt ging, endete in der Alten Försterei in Berlin gerade die erste Halbzeit des Spiels Union Berlin gegen Royale Union Saint-Gilloise. Die Belgier hatten kurz vorher das 1:0 erzielt, besser als Bayern München, die sich am Wochenende mit einem 1:1 begnügen mussten. In der Pause verbreitete sich die Nachricht vom Ableben der ewigen Königin auf den Tribünen des Stadions und kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit erinnerte der Klub aus Köpenick der Queen auf seine Art und Weise. Über die Stadionlautsprecher lief das 1993 veröffentlichte Lied "Kling Klang" der Band Keimzeit.

Ursprünglich als Genesungswunsch gedacht, entfaltete der Fernweh-Schlager der aus einem kleinen Ort im Südwesten Brandenburgs stammenden Band eine ungeahnte Wucht. Bei der Zeile "Komm und lass uns heute noch nach England fliegen, God Save the Queen" konnte man, wenn man genau hinsah und -hörte, Fans von Union Berlin erblicken, die mitsangen und so der verstorbenen Königin gedachten.

Es war ein bewegender Moment an einem auf dem Platz sehr zähen Abend. Union Berlin verlor das Spiel am Ende mit 0:1. Es war ein Fehlstart in einen Wettbewerb, in dem die Eisernen gerne die Gruppenphase überstehen wollen. Es war das erste Europa-League-Spiel in der Alten Försterei. Möglich gemacht durch die Rückkehr zu der testweisen Rückkehr zu den Stehplätzen in europäischen Wettbewerben. Erst das hatte den bewegenden Moment ermöglicht, der die verlorene Punkte sportlich natürlich kaum aufwiegen konnte.

Englischer Fußball trauert

Ebenfalls ohne Punkte blieb Manchester United bei dem 0:1 gegen Real Sociedad. Durch den späten Anstoßtermin um 21 Uhr deutscher Zeit, rund 90 Minuten nach der Todesnachricht, gab es kurzzeitig sogar Überlegungen, das Spiel nicht anzupfeifen.

"Auf Anweisung der FA und der UEFA wird das heutige Spiel der UEFA Europa League gegen Real Sociedad wie geplant im Old Trafford stattfinden", hieß es in einem Statement des Klubs. So hielt der Klub vor dem Spiel eine Trauerminute ab, die Spieler liefen mit Trauerflor auf, die Fahnen waren auf halbmast.

Die Schweigeminute im Old Trafford. (Foto: IMAGO/Offside Sports Photography)

Beim Spiel des Londoner Klubs Arsenal beim FC Zürich, das wie die Partie der Unioner bereits um 18.45 Uhr angepfiffen wurde, hielten die Spieler vor dem Beginn der zweiten Halbzeit inne und schwiegen für einen Moment.

Unterdessen zollte auch UEFA-Präsident Aleksandar Čeferin der Queen Tribut. "Die UEFA und der europäische Fußball sind sehr traurig über den Tod Ihrer Majestät, Königin Elizabeth II, einer der angesehensten Persönlichkeiten der Welt", sagte der Slowene in einem Statement.

In England stand am Morgen noch die Entscheidung aus, ob der am Samstag beginnende siebte Spieltag der Premier League ausfallen würde oder nicht. Zwei für den Freitag angesetzte Partien der zweitklassigen Championship wurden bereits abgesagt.