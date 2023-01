Rund 450 Millionen Euro - so viel Geld hat der FC Chelsea allein in dieser Saison für Spielertransfers ausgegeben, nachdem nun auch Mykhailo Mudryk in London präsentiert wird. Ein anderer Großtransfer steht dagegen offenbar vor dem Aus bei den Blues: Kai Havertz.

Der FC Chelsea wirft weiter mit Geld um sich. Der Traditionsklub aus London kommt nach dem erzwungenen Besitzerwechsel von Roman Abramowitsch hin zu einem vom US-Milliardär Todd Boehly geführten Konsortium sportlich zwar auf keinen grünen Zweig mehr, positioniert sich am Transfermarkt jedoch als mächtigster Verein der Welt.

Nach der Verpflichtung von Joao Felix, der sich Chelsea für eine Leihgebühr von elf Millionen Euro für sechs Monate von Atlético Madrid anschloss, vollbringt der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund einen weiteren Transfer-Coup: Der ukrainische Nationalspieler Mykhailo Mudryk wechselt nach London. Wie die Londoner mitteilten, unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag über achteinhalb Jahre bis 2031. Der Flügelspieler von Schachtar Donezk stand eigentlich kurz vor einem Transfer zum Premier-League-Tabellenführer Arsenal, doch Chelsea hat den Wechsel laut englischer Medien in letzter Sekunde gekapert - und den Neuzugang nun offiziell verkündet.

In der ukrainischen Liga führt er mit sieben Treffern und sechs Assists die Scorerwertung an, in der Königsklasse lieferte er mit fünf Scorerpunkten in sechs Partien ebenfalls beachtliche Leistungen. Chelsea versüßt Donezk den Wechsel mit einer Ablöse von nur 100 Millionen Euro (70 Millionen plus 30 Millionen in Bonuszahlungen), heißt es, wobei der Klub selbst in seiner Aussendung dazu keine Angaben macht. Diese kolportierte Summe würde die Transferausgaben der Londoner in dieser Saison auf rund 450 Millionen Euro ansteigen lassen.

Nur drei Jahre mit positiver Transferbilanz

Transfermarkt.de listet allein für die laufende Spielzeit die Verpflichtungen von Wesley Fofana (80,4 Millionen Euro), Marc Cucurella (65,3 Millionen), Raheem Sterling (56,2 Millionen), Benoit Badiashile und Kalidou Koulibaly (je 38 Millionen), ehe mit Carney Chukwuemeka, Andrey Santos, Pierre-Emerick Aubameyang und David Fofana noch vier Neuzugänge zwischen 12 und 18 Millionen Euro aufgeführt sind.

Allerdings wird längst nicht jede Ablöse öffentlich verkündet, weshalb die Zahlen eher als Orientierung zu verstehen sind und nicht als absoluter Wert. Auf der Einnahmenseite stehen derweil nur zwei Verkäufe im zweistelligen Millionenbereich. Laut dem Branchenportal hatten die Londoner seit 2009/10 in 11 von 14 Jahren mehr Transfer-Ausgaben als Transfer-Einnahmen.

Unterdessen berichtet der "Telegraph", dass der Klub keine Verwendung mehr für den deutschen Nationalspieler Kai Havertz habe. Der 23-Jährige hatte sich Chelsea im Sommer 2020 für eine Ablöse von 80 Millionen Euro angeschlossen und die Blues mit seinem Treffer gegen Manchester City ein Jahr später zum Sieg in der Champions League geschossen. Havertz' ehemaliger Klub, Bayer Leverkusen, stand übrigens im Sommer 2022 kurz davor, Mudryk zu verpflichten. Die mögliche Ablöse damals: 20 Millionen Euro.