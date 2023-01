(Foto: IMAGO/Action Plus)

Kopf runter und ab in die Kabine: Joao Felix hatte sich das alles ganz anders vorgestellt.

Auf dem Transfermarkt wirft Chelsea unter dem neuen Eigentümer Todd Boehly mit den Millionen nur so um sich. Seit Saisonstart investieren sie über 350 Millionen Euro in den Kader. Auf dem Platz schenken sie den Gegnern die Punkte. Am Donnerstag erlebt der nächste Millionenmann den Chelsea-Fluch.

Horror-Debüt für Joao Felix beim FC Chelsea, Teammanager Graham Potter unter Druck: Beim FC Fulham um den deutschen Torhüter Bernd Leno verloren die kriselnden Blues in der Premier League mit 1:2 (0:1). Felix, am Mittwoch von Atlético Madrid für rund elf Millionen Euro ohne Kaufoption ausgeliehen, stand zwar sofort in der Startelf und spielte ansehnlich, sah nach grobem Foulspiel (58.) jedoch die Rote Karte.

Der portugiesische Nationalspieler traf Fulhams Kenny Tete bei einer Grätsche mit der offenen Sohle auf Kniehöhe. Derweil sorgten Ex-Chelsea-Profi Willian (25.) und Carlos Vinicius (73.) für die Niederlage der Gäste, für die Abwehrspieler Kalidou Koulibaly (47.) traf. Den Portugiesen erwartet nun eine Sperre von drei Spielen. "Es war kein böses Foul. Ich glaube auch nicht, dass er den Spieler wirklich schwer getroffen hat. Aber ich verstehe die Rote Karte", sagte Trainer Potter über die wohl entscheidende Situation des Spiels: "Es ist ein weiterer Rückschlag. So viele Rückschläge im Moment. Er war wirklich gut und man konnte seine Qualität im Spiel sehen. Deshalb ist es so enttäuschend."

Aubameyang vor Rückkehr nach Spanien?

Nicht einfach wird Chelseas Situation auch durch eine Verletzung des ehemaligen Gladbachers Denis Zakaria. Der Schweizer musste zwei Minuten vor der Roten Karte für Felix mit muskulären Problemen vom Platz. Bereits in der vergangene Wochen verletzten sich Raheem Sterling und der Ex-BVB-Spieler Christian Pulisic bei der 0:4-Pleite im FA-Cup gegen Manchester City. Zehn Spieler, darunter auch Wesley Fofana und Mittelfeldchef N'Golo Kante, stehen Chelsea-Trainer Potter momentan nicht zur Verfügung. "Es regnet nie, es schüttet gleich, wie man sagt", sagte Potter bereits in der vergangenen Woche.

Chelsea, das als Tabellenzehnter zehn Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge hat, steht nun bei nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen. Von den letzten zehn Partien in allen Wettbewerben hat Borussia Dortmunds kommender Gegner in der Königsklasse sieben verloren. Potter, der erst im vergangenen September den überraschend entlassenen Thomas Tuchel beerbt hatte, ist seit Wochen in der Kritik. Bei der Pokal-Pleite gegen City sangen die Fans der Blues wiederholt über Tuchel und auch den ehemaligen Eigentümer Roman Abramowitsch.

"Es ist hart", sagte Potter: "Ich fühle mit den Fans, den Spielern und allen, die dem Klub verbunden sind. Es ist ein schwieriger Moment für uns." Chelsea hat seit Saisonbeginn unter dem neuen Eigentümerkonsortium um den US-Milliardär Todd Boehly über 350 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Dabei gelangen ihn so kuriose Transfers wie der des ehemaligen BVB-Stars Pierre-Emerick Aubameyang, der für rund 12 Millionen Euro von Barcelona verpflichtet wurde und jetzt vor einer ablösefreien Barça-Rückkehr stehen könnte.