Der VfB Stuttgart grüßt von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Zu verdanken hat der Klub das Serhou Guirassy, der im siebten Spiel nun schon zum 13. Mal trifft. Für Dortmund gibt es in einem wilden Duell mit Union Berlin ein Happy End. Bochum feiert Torwart-Riese Riemann.

RB Leipzig - VfL Bochum 0:0

RB Leipzig ist nach dem ersten Rückschlag in der Champions League auch in der Fußball-Bundesliga gestolpert. Der DFB-Pokalsieger fand kein Durchkommen gegen "Elfmeterkiller" Manuel Riemann und das Abwehrbollwerk des kriselnden VfL Bochum und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Im Kampf um die Spitzenplätze war das Remis zu wenig.

Die Bochumer von Trainer Thomas Letsch verdienten sich nach einer der besten Defensivleistungen der Saison den Zähler. Nach zuvor 19 Gegentoren aus den ersten sechs Ligaspielen hielt Bochum erstmals die Null - vor allem dank Riemann. Der Bochumer Torhüter parierte unter anderem zwei Foulelfmeter (27./61.).

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 4:2 (1:2)

Vize-Meister Borussia Dortmund hat seine beeindruckende Serie weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte in einer wilden Begegnung den kriselnden Champions-League-Teilnehmer Union Berlin 4:2 (1:2) und blieb damit auch im 15. Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Niclas Füllkrug (7.), Nico Schlotterbeck (49.), Julian Brandt (54.) und Ryerson (71.) erzielten die Treffer der nach der Pause stark verbesserten Gastgeber. Die schwarze Serie der Eisernen geht derweil trotz der Halbzeitführung durch die Tore von Robin Gosens (9.) und Leonardo Bonucci (31., Foulelfmeter nach Videobeweis) weiter. Es war die siebte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander für das Team von Trainer Urs Fischer.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 3:1 (0:1)

Serhou Guirassy, wer sonst?! Der Torgarant des VfB Stuttgart hat seine Mannschaft mit einem Hattrick zumindest für eine Nacht zurück an die Tabellenspitze geschossen. Der Nationalspieler aus Guinea erzielte beim 3:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg zunächst per Foulelfmeter (67.) den Ausgleich, kurz darauf (78., 82.) bescherte er den Schwaben mit seinen Saisontoren 12 und 13 den fünften Sieg in Serie. Nie zuvor hat ein Spieler nach sieben Spieltagen dermaßen viele Tore auf dem Konto gehabt.

Die offensiv zunächst besseren Wolfsburger waren durch Yannick Gerhardt (34.) in Führung gegangen, doch in der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber angepeitscht von ihrem fanatischen Publikum die Partie innerhalb weniger Minuten. Mit 18 Punkten nach sieben Spielen hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß einen Vereinsrekord aufgestellt: So gut wie diesmal ist der VfB noch nie in eine Saison gestartet.

FC Augsburg - SV Darmstadt 98 1:2 (0:0)

Aufsteiger Darmstadt 98 ist mit dem ersten Auswärtssieg der Saison endgültig in der Bundesliga angekommen. Die Lilien setzten sich überraschend mit 2:1 (0:0) beim erschreckend schwachen FC Augsburg durch und fügten den Schwaben die erste Heimniederlage seit Mitte Mai zu. Damit überflügelten die Hessen ihren Gegner auch in der Tabelle, FCA-Trainer Enrico Maaßen droht eine unruhige Länderspielpause.

Ein Traumtor vom Tim Skarke (52.) per Volleyschuss und Tobias Kempe mit einem verwandelten Foulelfmeter (70.) bescherten den 98ern den ersten Auswärtssieg im Oberhaus seit April 2017 (2:1 beim Hamburger SV). Vor dem 0:2 vertändelte der eingewechselte Arne Maier den Ball und traf dann Fabian Nürnberger am Fuß. Es war einer von vielen unerklärlichen Augsburger Fehlern, die Maaßen-Elf spielte zu ausrechenbar und ideenlos. Ermedin Demirovic (86.) traf nur noch zum Anschlusstor.