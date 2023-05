Im Saison-Endspurt macht es Manchester City gegen den Underdog Leeds United noch einmal spannend. Verantwortlich dafür ist Erling Haaland mit seiner Großzügigkeit. Er will İlkay Gündoğan zum Dreierpack verhelfen. Und das macht Trainer Pep Guardiola wütend.

Pep Guardiola war verstimmt - trotz eines weiteren Siegs in der Premier League gegen Leeds United (2:1) und der immer näher rückenden erfolgreichen Titelverteidigung. Ausgerechnet Doppelpacker İlkay Gündoğan (19./27.) und Tormaschine Erling Haaland hatten sich den Zorn des spanischen City-Teammanagers zugezogen.

Denn der neue Premier-League-Rekordtorjäger Haaland (35 Treffer) überließ generös Gündoğan in der 84. Minute bei einem Foulelfmeter den Ball, damit dieser einen Dreierpack schnüren konnte. Aber Gündoğan verschoss - sehr zum Verdruss von Guardiola. "Erst hat der Trainer auf Erling gezeigt und deutlich gemacht, dass er ziemlich sauer ist. Dann hatte er es auch auf mich abgesehen", berichtete Gündoğan hinterher. Durch das Anschlusstor von Leeds (85.) wurde es nämlich in der Schlussphase nochmal spannend.

Gündoğan von Geste überrascht

"Wenn es 2:0 steht, dann ist ein Spiel nicht vorbei - schon gar nicht in England", erklärte Ex-Bayern-Coach Guardiola seinen Tadel für Gündoğan und Haaland, "es zeigt zwar, wie nett und großzügig es von Erling ist. Wenn es 4:0 steht, und es sind nur noch zehn Minuten zu spielen, dann ist es okay."

Der Ex-Dortmunder Haaland war von Guardiola ("Der beste Elfmeterschütze im Augenblick") auserkoren. Doch der Skandinavier überließ dem deutschen Nationalspieler, damit der seinen Tag mit dem dritten Tor veredeln konnte. "Als sich Erling den Ball geschnappt hat, war ich sicher, dass er auch schießen würde", berichtete Gündoğan, "aber er hat mich gesucht. Ich konnte es gar nicht glauben, aber er wollte, dass ich schieße." Gündoğan selbst war überzeugt davon zu verwandeln, "ich habe nicht mal mitbekommen, ob der Torwart pariert hat oder der Ball am Pfosten gelandet ist".

Schlusswort vom Coach: Wenn Gündoğan den Elfer verwandelt hätte, "wäre alles in Ordnung gewesen - Dreierpack, gut gemacht", so Guardiola. Beim Stand von 2:0 aber, könne noch alles passieren, "das dürfen wir nicht vergessen". Und Gündoğan zeigte sich einsichtig: "Vielleicht war das die richtige Warnung zum richtigen Zeitpunkt!"

Allerdings hatte Guardiola neben der Kritik auch viel Lob für Gündoğan übrig: "Er ist als defensiver und offensiver Mittelfeldspieler so intelligent. Wir sind sehr froh, ihn zu haben", lobte er: "Er muss nicht zwei Tore schießen, um zu wissen, wie sehr ich diesen Spieler mag."

Am Dienstag steht in der Champions League das Halbfinal-Hinspiel bei Real Madrid (21.00 Uhr im ntv.de-Liveticker) an. Guardiola will diesen Titel endlich gewinnen. Dafür hat der Sieg in Leeds Rückenwind gegeben. "Wir haben ein außergewöhnliches Spiel gespielt", sagte Guardiola. "Wir wissen, was zu tun ist, um den Schwung mitzunehmen", blickte er voraus.