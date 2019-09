Uli Hoeneß lenkt im Streit um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalelf ein. Der Präsident des FC Bayern sagt den Fernsehsendern RTL und n-tv, er habe zum Duell zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen Sachen gesagt, die er heute so nicht mehr sagen würde.

Uli Hoeneß rudert im Streit um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalelf zurück. Der Präsident des Bundesligisten FC Bayern ließ über sein Büro den Fernsehsendern RTL und n-tv bestätigen, er habe nach dem 3:0 der Münchner in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad am vergangenen Mittwoch Aussagen gemacht, die er "mit etwas Abstand heute nicht mehr so machen würde". Das Thema sei für ihn längst erledigt, vom ihm werde es dazu auch keine weiteren Aussagen geben.

Hoeneß hatte zum Rundumschlag ausgeholt, sich für den Münchner Manuel Neuer als Nationaltorhüter ausgesprochen und auch Neuers Konkurrenten Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona angegriffen. Die "Sport"-Bild berichtete nun, er habe Joachim Löw sogar damit gedroht, der FC Bayern werde keine Spieler mehr für die DFB-Elf abstellen, sollte der Bundestrainer Neuers Status als Stammtorhüter infrage stellen.

"Laut Fifa zur Abstellung verpflichtet"

Ein Gespräch mit Löw sei jedoch keine Option: "Der wird jetzt schon hören, was wir alles gesagt haben, dem werden schon die Ohren klingeln", war Hoeneß zitiert worden. Löw scheint von diesen Drohungen ohnehin unbeeindruckt: "Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken", hatte er der "Bild am Sonntag" gesagt. Oliver Bierhoff, Manager der DFB-Elf, hatte in der vergangenen Woche auf Hoeneß reagiert. Der "Bild"-Zeitung sagte er, er fürchte keine Probleme bei der Spieler-Abstellung: "Zumal ein Verein laut Fifa-Statuten zur Abstellung verpflichtet ist."

Auch Neuer selbst hatte die Debatte am Wochenende abgehakt. "Für mich ist das Thema eh durch gewesen", sagte nach dem 4:0 (1:0) mit dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln, als er auf die Aussagen von Hoeneß angesprochen wurde. Auf die Frage, ob es noch einmal ein klärendes Gespräch zwischen ihm und den Verantwortlichen bei der DFB-Elf gegeben habe, sagte Neuer: "Nichts, was für die Öffentlichkeit ist." Schließlich habe er "andere Aufgaben", als sich mit den Aussagen des Präsidenten zu beschäftigen. "Ich muss mich um mein Spiel kümmern, um die Trainingsarbeit."