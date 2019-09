Uli Hoeneß lässt der Streit um die Nummer eins im deutschen Tor keine Ruhe. Nun wird bekannt, dass der Präsident des FC Bayern Bundestrainer Joachim Löw droht. Sollte Manuel Neuer seinen Stammplatz in der DFB-Elf verlieren, will Hoeneß keine Münchner Profis mehr für die Nationalmannschaft freigeben.

Uli Hoeneß hat offenbar im Streit um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weitreichendere Drohungen ausgesprochen als bisher bekannt. Der scheidende Präsident des FC Bayern soll Bundestrainer Joachim Löw angekündigt haben, künftig keine Spieler seines Vereins für das DFB-Team freizugeben. Wann dieser Fall eintreten könnte? Wenn Löw sich tatsächlich dazu entscheiden sollte, Manuel Neuers Status als Stammtorhüter der Nationalelf infrage zu stellen und dessen Herausforderer Marc-André ter Stegen zu befördern. Das berichtet die "Sport Bild", die Hoeneß mit folgenden Worten zitiert: "Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen."

Die Äußerungen, getätigt bereits vor einigen Tagen am Rande des Champions-League-Spiels gegen Roter Stern Belgrad (3:0), wären die nächste Stufe einer Eskalation, die vor allem Hoeneß selbst vorantreibt. Ein persönliches Gespräch mit Löw ist der "Sport Bild" zufolge jedoch keine Option für den 62-jährigen Bayern-Macher: "Der wird jetzt schon hören, was wir alles gesagt haben, dem werden schon die Ohren klingeln." Löw scheint von Hoeneß' Drohungen jedoch ohnehin unbeeindruckt: "Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken." Weiter heißt es, der Bundestrainer plane, ter Stegen im Testspiel gegen Argentinien (Mittwoch, 9. Oktober um 20.45 Uhr) oder in der EM-Qualifikation in Estland (Sonntag, 13. Oktober um 20.45 Uhr/RTL und im Liveticker bei n-tv.de) von Beginn an spielen zu lassen. Oliver Bierhoff hatte bereits in der vergangenen Woche auf eine mögliche Boykott-Drohung reagiert. Er fürchte diese nicht, betonte der DFB-Direktor in der "Bild"-Zeitung, "zumal ein Verein laut FIFA-Statuten zur Abstellung verpflichtet ist".

Hoeneß zerstört sachliche Debatte

Derzeit muss sich ter Stegen noch hinten anstellen. (Foto: imago images / Sven Simon)

Was bisher geschah: Bei den Länderspielen Anfang September blieb ter Stegen erneut ohne Einsatz. "Diese Reise war ein harter Schlag für mich", sagte der 27-Jährige, seit mehreren Jahren die unumstrittene Nummer eins beim FC Barcelona, mit dem er unter anderem 2015 die Champions League gewann. Er betonte jedoch auch, dass Neuer derzeit gute Leistungen zeige und es keinen Anlass für Löw gebe, im Tor zu wechseln. Bayern-Keeper Neuer reagierte überrascht auf ter Stegens Vorstoß und wies seinen sechs Jahre jüngeren Herausforderer zurecht, sich kollegialer zu verhalten. Ter Stegen verwies auf sein Verhalten der vergangenen Jahre, etwa im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2018 - die drohte Neuer verletzt zu verpassen, meldete sich erst kurz vor dem Turnier wieder fit und erhielt sofort seinen Stammplatz im Tor zurück.

Damit schien die sachliche Auseinandersetzung der beiden Torhüter beendet. Dann aber schaltete sich Hoeneß ein und holte wiederholt zum Rundumschlag. Gegen ter Stegen, gegen die Medien, gegen den DFB, gegen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und jetzt eben direkt und unmittelbar gegen Bundestrainer Joachim Löw.